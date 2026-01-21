Tradycja świętowania Dnia Babci w Polsce ma już ponad 60 lat. Oficjalnie data 21 stycznia zagościła w kalendarzach w 1966 roku. Dzień Dziadka dołączył do harmonogramu nieco później, bo w 1981 roku, i od tego czasu obchodzimy go dzień po babciach – 22 stycznia.
Prognoza pogody na Dzień Babci
Pogoda na Dzień Babci, według IMGW w zapowiada się mroźnie i wietrznie, z ostrzeżeniami przed silnym mrozem, gęstą mgłą i silnym wiatrem, zwłaszcza w północnej i centralnej Polsce, z temperaturami odczuwalnymi znacznie poniżej zera. W Warszawie spodziewane są silne mrozy, spadające poniżej -10°C.
IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym mrozem dla 11 województw. Spodziewane są spadki temperatur odczuwalnych do -10°C, a nawet poniżej.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Żółte alarmy przed mrozem obowiązują w województwach:
- podlaskim;
- lubelskim;
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim, w powiatach: wejherowskim, kartuskim, gdańskim, Gdańsk, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim, rypińskim;
- mazowieckim;
- świętokrzyskim;
- łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, tomaszowskim, rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim;
- podkarpackim;
- małopolskim.
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obejmują województwo dolnośląskie, gdzie w powiatach górskich porywy mogą osiągać nawet do 85 km/h.
Ostrzeżenia są ważne do godziny 10 w czwartek- 22.01.
