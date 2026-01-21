Tradycja świętowania Dnia Babci w Polsce ma już ponad 60 lat. Oficjalnie data 21 stycznia zagościła w kalendarzach w 1966 roku. Dzień Dziadka dołączył do harmonogramu nieco później, bo w 1981 roku, i od tego czasu obchodzimy go dzień po babciach – 22 stycznia.

Prognoza pogody na Dzień Babci

Pogoda na Dzień Babci, według IMGW w zapowiada się mroźnie i wietrznie, z ostrzeżeniami przed silnym mrozem, gęstą mgłą i silnym wiatrem, zwłaszcza w północnej i centralnej Polsce, z temperaturami odczuwalnymi znacznie poniżej zera. W Warszawie spodziewane są silne mrozy, spadające poniżej -10°C.

IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym mrozem dla 11 województw. Spodziewane są spadki temperatur odczuwalnych do -10°C, a nawet poniżej.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy przed mrozem obowiązują w województwach:

podlaskim;

lubelskim;

warmińsko-mazurskim;

pomorskim, w powiatach: wejherowskim, kartuskim, gdańskim, Gdańsk, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;

kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim, rypińskim;

mazowieckim;

świętokrzyskim;

łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, tomaszowskim, rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim;

podkarpackim;

małopolskim.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obejmują województwo dolnośląskie, gdzie w powiatach górskich porywy mogą osiągać nawet do 85 km/h.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 10 w czwartek- 22.01.