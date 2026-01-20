Mroźna zima skuła Europę, i to może być zapowiedzią cyklicznych zjawisk w kolejnych latach. Jak wyjaśnia portal Twojapogoda.pl, naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze mówią o "szokującym odkryciu", które może na wiele lat zmienić warunki klimatyczne i pogodowe na naszym kontynencie.

Kryzys w głębinach Atlantyku - zadziwiające odkrycie naukowców

Golfsztrom, Jak wyjaśniono - znany również jako Prąd Zatokowy jest potężnym systemem cyrkulacji oceanicznej w Atlantyku, będący częścią większej Atlantyckiej Południkowej Cyrkulacji Wymiennej (AMOC). "Transportuje ciepłą wodę powierzchniową z tropikalnych obszarów w pobliżu Zatoki Meksykańskiej na północ, ku wybrzeżom Europy, co łagodzi tamtejszy klimat, czyniąc go znacznie cieplejszym niż w podobnych szerokościach geograficznych" -tłumaczy serwis.

Jednak według najnowszych badań, AMOC słabnie i to w alarmującym tempie. Od kilkudziesięciu lat traci swoją siłę, co jest spowodowane topnieniem lądolodu Grenlandii i zwiększonym napływem słodkiej wody do oceanu, zakłócającym gęstość wody i jej zanurzanie.

Z najnowszych badań naukowców, opublikowane m.in. w "Nature Climate Change", wynika że prawdopodobieństwo załamania AMOC wzrosło do nawet 70 procent w zależności od scenariuszy emisji CO2. Kryzys może wystąpić od 2055 roku. Naukowcy ostrzegają, że wymaga to cięć w emisjach gazów cieplarnianych, by uniknąć katastrofalnych skutków.

Jak alarmują, jeśli nie zacznie się działać to "system może osiągnąć punkt krytyczny szybciej, niż sądzono, co potwierdza analiza danych z boi oceanicznych i satelitów" - wskazano w badaniu.

Słabszy prąd będzie miał dramatyczne skutki dla Europy. Zamiast się nagrzewać Europa Zachodnia i Północna może stać się chłodniejsza o kilka stopni Celsjusza.

Co wiąże się z arktycznymi mrozami i spadkami temperatur nawet o 10-15 stopni poniżej normy wieloletniej.

Jak pogoda będzie w Polsce?

Niestety w Polsce, anomalie klimatyczne spowodowane osłabieniem Golfsztromu mogą być bardzo dotkliwe. Naukowcy uważają, że zimy staną się surowsze, z częstszymi spływami arktycznego powietrza powodującymi mrozy przekraczające minus 20 stopni. Lato będzie suche, co będzie prowadzić do klęsk w uprawach zbóż i warzyw, a także pożarów lasów w suchych regionach jak Wielkopolska czy Lubelszczyzna.