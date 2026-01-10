Ekstremalne warunki pogodowe w Europie

Jak poinformował operator sieci Enedis, wczoraj około 380 000 gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu, gdy burza przetoczyła się przez północną część kraju.

Reklama

W innych częściach Europy orkan był częścią szerszej fali surowej zimy, która dotknęła kilka krajów.

Rzadkie zjawisko nad Europą. Polska na celowniku
Rzadkie zjawisko nad Europą. Polska na celowniku

Zobacz również

Służby informują o co najmniej ośmiu zgonach na całym kontynencie powiązanych z ostatnimi warunkami pogodowymi. W Albanii policja w mieście portowym Durrës wydobyła ciało mężczyzny z wody powodziowej po kilku dniach intensywnych opadów śniegu i ulewnych deszczów w niektórych częściach Bałkanów.

Brak prądy, odwołane loty

W Niemczech prognozowano obfite opady śniegu i silne wiatry, które mogą zakłócić codzienne życie, szczególnie na północy. Niemiecka Służba Meteorologiczna ostrzega, że ​​w regionach północnych może spaść nawet do 15 centymetrów śniegu. W Szkocji i niektórych częściach środkowej Anglii około57 000 domów straciło prąd w nocy. W Holandii odwołano loty z powodu spodziewanych po jednodniowej przerwie intensywnych opadów śniegu.

Cyklon, który już dotarł znad Atlantyku do Europy (nazywany Ellim lub Gorettim), będzie przemieszczał się z zachodu na wschód.

Reklama

W północno-zachodnim regionie La Manche we Francji odnotowano prędkość wiatru przekraczającą 150 km/h, a w Barfleur odnotowano rekordowe 213 km/h.

Czy w Polsce będą wichury ?

Cyklon ten będzie mieć wpływ na sytuację pogodową w Polsce. Dzisiaj do zachodniej i południowej części kraju wkroczą fronty z opadami śniegu. Dodatkowo zacznie mocno wiać, a szczególnie na północy i zachodzie, gdzie osiągnie moc 40-60 km/h. Nad Bałtykiem prognozowany jest sztorm. W Sudetach wiatr może powiać z siłą 100 km/h.