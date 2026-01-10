Ekstremalne warunki pogodowe w Europie

Jak poinformował operator sieci Enedis, wczoraj około 380 000 gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu, gdy burza przetoczyła się przez północną część kraju.

W innych częściach Europy orkan był częścią szerszej fali surowej zimy, która dotknęła kilka krajów.

Służby informują o co najmniej ośmiu zgonach na całym kontynencie powiązanych z ostatnimi warunkami pogodowymi. W Albanii policja w mieście portowym Durrës wydobyła ciało mężczyzny z wody powodziowej po kilku dniach intensywnych opadów śniegu i ulewnych deszczów w niektórych częściach Bałkanów.

Brak prądy, odwołane loty

W Niemczech prognozowano obfite opady śniegu i silne wiatry, które mogą zakłócić codzienne życie, szczególnie na północy. Niemiecka Służba Meteorologiczna ostrzega, że ​​w regionach północnych może spaść nawet do 15 centymetrów śniegu. W Szkocji i niektórych częściach środkowej Anglii około57 000 domów straciło prąd w nocy. W Holandii odwołano loty z powodu spodziewanych po jednodniowej przerwie intensywnych opadów śniegu.

Cyklon, który już dotarł znad Atlantyku do Europy (nazywany Ellim lub Gorettim), będzie przemieszczał się z zachodu na wschód.

W północno-zachodnim regionie La Manche we Francji odnotowano prędkość wiatru przekraczającą 150 km/h, a w Barfleur odnotowano rekordowe 213 km/h.

Czy w Polsce będą wichury ?

Cyklon ten będzie mieć wpływ na sytuację pogodową w Polsce. Dzisiaj do zachodniej i południowej części kraju wkroczą fronty z opadami śniegu. Dodatkowo zacznie mocno wiać, a szczególnie na północy i zachodzie, gdzie osiągnie moc 40-60 km/h. Nad Bałtykiem prognozowany jest sztorm. W Sudetach wiatr może powiać z siłą 100 km/h.