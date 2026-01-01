Pogoda dla Helu: czwartek, 1.01

Jak wskazuje portal naszemiasto.pl, za dnia na Helu słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do -0°C.

Według synoptyków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów śniegu na Helu wynosić będzie 48 proc. Może spaść do 1 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według prognoz w czwartek może powiać nawet do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-zachodni.

Pogoda w Trójmieście na Nowy Rok

Najbardziej odczuwalnym elementem sylwestrowej pogody jak wskazują prognozy, w Trójmieście pozostanie wiatr znad Bałtyku. Północne i północno-zachodnie podmuchy znacząco obniżą temperaturę odczuwalną. Nawet przy 0°C na termometrach odczuwalna temperatura spadnie o kilka stopni.

Jak podaje serwis Puls Gdańska, silny wiatr da się szczególnie we znaki w rejonach nadmorskich - na plażach, w okolicach molo w Brzeźnie oraz na otwartych przestrzeniach nad Zatoką Gdańską. To właśnie on sprawi, że dłuższe przebywanie na zewnątrz wymagać będzie odpowiedniego ubioru.