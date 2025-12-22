Prognoza pogody dla Polski na poniedziałek, 22.12

Jakiej pogody możemy spodziewać? Oto prognoza dla różnych miast w naszym kraju. Co synoptycy zapowiadają dla stolic województw? Na południu Polski wystąpią gęste mgły, ograniczające widzialność do 200-400 metrów. Temperatura minimalna nie przekroczy 3 st. C.

W całym kraju w poniedziałek zapanuje pochmurna aura. Termometry pokażą od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na Dolnym Śląsku.

Prognoza pogody dla Gdańska

Zapowiadane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 22.12.2025:

Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 7 km/h

Kierunek wiatru: południowy

Synoptycy nie przewidują opadów

Prognoza pogody dla Katowic

Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni

Synoptycy nie przewidują opadów

Prognoza pogody dla Krakowa

Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: wschodni

Synoptycy nie przewidują opadów

Prognoza pogody dla Warszawy

Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -0°C.

Wiatr: 6 km/h

Kierunek wiatru: wschodni

Synoptycy nie przewidują opadów

Prognoza pogody dla Wrocławia

Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni

Synoptycy nie przewidują opadów

Źródło: I.pl