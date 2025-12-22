- Prognoza pogody dla Polski na poniedziałek, 22.12
Jakiej pogody możemy spodziewać? Oto prognoza dla różnych miast w naszym kraju. Co synoptycy zapowiadają dla stolic województw? Na południu Polski wystąpią gęste mgły, ograniczające widzialność do 200-400 metrów. Temperatura minimalna nie przekroczy 3 st. C.
W całym kraju w poniedziałek zapanuje pochmurna aura. Termometry pokażą od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na Dolnym Śląsku.
Prognoza pogody dla Gdańska
Zapowiadane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 22.12.2025:
- Temperatura w dzień: 3°C.
- Temperatura w nocy: 1°C.
- Wiatr: 7 km/h
- Kierunek wiatru: południowy
- Synoptycy nie przewidują opadów
Prognoza pogody dla Katowic
Zapowiadane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 22.12.2025:
- Temperatura w dzień: 3°C.
- Temperatura w nocy: 0°C.
- Wiatr: 9 km/h
- Kierunek wiatru: południowo-wschodni
- Synoptycy nie przewidują opadów
Prognoza pogody dla Krakowa
Zapowiadane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 22.12.2025:
- Temperatura w dzień: 3°C.
- Temperatura w nocy: 1°C.
- Wiatr: 8 km/h
- Kierunek wiatru: wschodni
- Synoptycy nie przewidują opadów
Prognoza pogody dla Warszawy
Zapowiadane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 22.12.2025:
- Temperatura w dzień: 1°C.
- Temperatura w nocy: -0°C.
- Wiatr: 6 km/h
- Kierunek wiatru: wschodni
- Synoptycy nie przewidują opadów
Prognoza pogody dla Wrocławia
Zapowiadane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 22.12.2025:
- Temperatura w dzień: 5°C.
- Temperatura w nocy: 1°C.
- Wiatr: 14 km/h
- Kierunek wiatru: południowo-wschodni
- Synoptycy nie przewidują opadów
