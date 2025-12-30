Jakie prognozy pogody na najbliższe dni przewidują synoptycy dla Wrocławia?

Prognoza pogody dla Wrocławia: wtorek, 30.12

Spodziewana temperatura we wtorek we Wrocławiu będzie wynosić -1°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -4°C.

Jak wskazuje portal naszemiasto.pl, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów we Wrocławiu we wtorek wynosić będzie 25 proc. Ale śnieg raczej nie spadnie. Jeśli chodzi o wiatr, to we wtorek można spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 26 km/h. Przez, co odczuwalna temperatura może spaść do -9°C.

Dla kierowców poranek może okazać się wyzwaniem. Na drogach lokalnych i chodnikach może pojawić się oblodzenie, szczególnie w miejscach zacienionych oraz w pobliżu Odry. Wilgotność powietrza utrzyma się na wysokim poziomie, co spotęguję odczucie zimna.

Co po 30 grudnia?

Jeśli planujesz wieczorny spacer po wrocławskim Rynku, pamiętaj i warstwowym ubiorze. Wiatr w wąskich uliczkach centrum będzie odczuwalny mocniej niż wskazują na to oficjalne odczyty. Wtorkowe ochłodzenie to dopiero przykrywka do tego, co synoptycy zapowiadają na początek 2026 roku. Modele meteorologiczne wskazują na poważne uderzenie zimy w styczniu. Do Polski może napłynąć masa arktycznego powietrza. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dwucyfrowe mrozy staną się normą, a dotychczasowe opady deszczu zmienią się w regularne opady śniegu.

Apogeum zimna

Choć to przełom roku przyniesie pierwszy poważny mróz, synoptycy wskazują, że w okresie od 5-8 stycznia ujemne temperatury mogą być największe.