Polska wciąż znajduje się pod wpływem rozległego wyżu Frieda. Co oznacza czas suchej pogody. Jednak dzisiaj pogoda zacznie się lekkozmieniać. Mogą nadejść lekkie opady deszczu i mżawki. Dodatkowo możemy spodziewać się uporczywych mgieł, które już występują w kilku regionach Polski od kilku dni.

Jaka będzie dzisiaj pogoda?

Dzisiaj na terenie prawie całego kraju wystąpi duże zachmurzenie, jedynie na południu możliwe jest rozpogodzenie. W niektórych rejonach może popadać. Ale też może wystąpić silna mgła, która ograniczy widzialność do około 500 m.

Na termometrach możemy zobaczyć maksymalnie od 3°C do 7°C. Jednak na Podkarpaciu może być cieplej - do około 10°C. Noc będzie mglista. Można spodziewać się też opadów deszczu. Temperatura nie przekroczy 4°C, w kotlinach karpackich spadnie nawet poniżej zera (-5°C). Wiatr będzie słaby.

Ile będzie stopni w poszczególnych miastach?