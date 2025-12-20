Polska wciąż znajduje się pod wpływem rozległego wyżu Frieda. Co oznacza czas suchej pogody. Jednak dzisiaj pogoda zacznie się lekkozmieniać. Mogą nadejść lekkie opady deszczu i mżawki. Dodatkowo możemy spodziewać się uporczywych mgieł, które już występują w kilku regionach Polski od kilku dni.
Jaka będzie dzisiaj pogoda?
Dzisiaj na terenie prawie całego kraju wystąpi duże zachmurzenie, jedynie na południu możliwe jest rozpogodzenie. W niektórych rejonach może popadać. Ale też może wystąpić silna mgła, która ograniczy widzialność do około 500 m.
Na termometrach możemy zobaczyć maksymalnie od 3°C do 7°C. Jednak na Podkarpaciu może być cieplej - do około 10°C. Noc będzie mglista. Można spodziewać się też opadów deszczu. Temperatura nie przekroczy 4°C, w kotlinach karpackich spadnie nawet poniżej zera (-5°C). Wiatr będzie słaby.
Ile będzie stopni w poszczególnych miastach?
- Białystok: 3°C
- Bydgoszcz: 6°C
- Gdańsk: 6°C
- Gorzów Wlkp.: 7°C
- Katowice: 5°C
- Kielce: 3°C
- Koszalin: 5°C
- Kraków: 3°C
- Lublin: 5°C
- Łódź: 4°C
- Olsztyn: 5°C
- Opole: 5°C
- Poznań: 6°C
- Rzeszów: 6°C
- Suwałki: 3°C
- Szczecin: 6°C
- Toruń: 6°C
- Warszawa: 5°C
- Wrocław: 6°C
- Zielona Góra: 6°C
