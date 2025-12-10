Prognoza pogody na środę

Środa przyniesie przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, jednak mieszkańcy północy i północnego wschodu powinni spodziewać się większej ilości chmur. Deszcz będzie padał głównie na północy kraju, a także miejscami na wschodzie. Temperatura wyniesie od 4 do 8 stopni. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, natomiast w kotlinach górskich zrobi się chłodniej, z temperaturami rzędu 2-3 stopni Celsjusza.

Reklama

W ciągu dnia termometry wskażą od 10 do 15 stopni. Jedynie na południowym wschodzie Polski będzie wyraźnie chłodniej, z maksymalnie około 8 stopniami. Wiatr będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego, przeważnie słabo lub umiarkowanie. Należy jednak pamiętać, że na Wybrzeżu może być dość silny i porywisty

Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?

Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.

Ważne Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.

Jak się ubrać do biegania?

Przy tak zróżnicowanej pogodzie - temperaturach od 8 do 15 stopni, możliwości deszczu i silniejszym wietrze na Wybrzeżu - kluczowe jest ubranie warstwowe i ochrona przed wilgocią. Warstwa bazowa (bluza): Wybierz cienki, termoaktywny longsleeve (koszulkę z długim rękawem). Powinien on odprowadzać wilgoć, utrzymując skórę suchą. Warstwa zewnętrzna (kurtka): Jest niezbędna ze względu na możliwy deszcz i wiatr. Załóż lekką, oddychającą kurtkę do biegania, która jest wiatroszczelna i wodoodporna/wodoodporna. Na obszarach, gdzie będzie cieplej i bez deszczu, możesz biec tylko w longsleeve. Dół (spodnie/legginsy): Długie legginsy będą najlepszym wyborem. Jeśli biegniesz rano, zapewnią komfort cieplny. Jeśli jest cieplej, ale wietrznie, nadal ochronią mięśnie przed wychłodzeniem. Akcesoria: Pamiętaj o czapce/opasce oraz rękawiczkach (szczególnie rano, gdzie wiatr będzie chłodził dłonie). Przy deszczu przyda się czapka z daszkiem, która ochroni twarz.