Grudzień rozczaruje miłośników zimy. Nawet do 17 stopni

Zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF w najnowszych aktualizacjach nie widzą powrotu zimowych warunków przynajmniej do 21 grudnia. Według prognoz noce przyniosą od 1 do 5 stopni, a w najcieplejszych regionach temperatura w ogóle nie spadnie poniżej 5 do 10 stopni. Dni będą jeszcze cieplejsze. W wielu miejscach termometry pokażą 10 stopni, a na zachodzie i południu nawet 15 do 17 stopni.

Średnie temperatury mogą przekraczać normę wieloletnią nawet o 10 stopni. Zamiast śniegu pojawi się deszcz, choć możliwe będą także krótkie rozpogodzenia. To prawdziwy ewenement, bo w grudniu dwucyfrowe temperatury w pełnym słońcu zdarzają się niezwykle rzadko.

Niebawem mocno zawieje

Aktualnie głębokie niże, jakie przemieszczają się przez zachodnią i północną Europę, niebawem sprowadzą dynamiczną pogodę do Polski. Niespokojnie może zrobić się w czwartek 11.12, na północy kraju. Przez kilkanaście godzin wiać będzie tam silny wiatr, który szczególnie mocno odczują mieszkańcy Wybrzeża. IMGW zapowiada już wydanie żółtego alertu. Porywy sięgną nawet 80 km/h.

Śnieg ma wrócić w połowie grudnia 2025

Ale w tym wszystkim będzie i niespodzianka. Model GFS zapowiada, że lada dzień stopniowo zacznie się ochładzać. Jeśli sprawdzi się najnowsza prognoza modelu GFS, to niebawem nad Polskę napłynie chłodniejsza masa powietrza z Arktyki, przynosząc całodobowy mróz. Najnowsze prognozy przewidują dwa dni białego puchu w grudniu, chociaż tylko na chwilę. Kiedy dokładnie? O tym więcej w artykule poniżej. To już lada dzień.

A co ze świętami Bożego Narodzenia 2025?

Nawet jeśli tuż przed Bożym Narodzeniem pojawi się niewielkie ochłodzenie, temperatury nie spadną na tyle, by umożliwić trwałe utrzymanie śniegu. Aby kraj przykrył biały puch, z północy musiałby napłynąć wyraźny mroźny front. Najnowsze prognozy nie potwierdzają jednak takiego kierunku cyrkulacji. Miłośnicy białych świąt muszą uzbroić się w cierpliwość.

Model CFS wskazuje czas zimowego uderzenia

Choć grudzień zapowiada się rekordowo ciepło, nie oznacza to, że zima zniknie całkowicie. Najnowsze prognozy sezonowe amerykańskiego modelu CFS wskazują, że prawdziwy, krótki, ale intensywny powrót zimy pojawi się na przełomie stycznia i lutego.

To właśnie ten okres modele wyznaczają jako czas możliwych mocniejszych mrozów i obfitych opadów śniegu, poprzedzonych dynamiczną zmianą pogody. Według CFS zimowy epizod miałby potrwać około tygodnia, lecz może być bardzo dokuczliwy. Po nim zima ponownie zacznie się osłabiać i do początku marca nie powinno dojść do kolejnego silnego uderzenia.