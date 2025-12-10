Długoterminowa prognoza pogody IMGW dla Polski na cztery miesiące

Długoterminowa prognoza IMGW na pierwsze cztery miesiące 2026 roku wskazuje na dość typową termicznie zimę i wyraźnie bardziej mokrą, ciepławą wiosnę, przy czym jest to prognoza orientacyjna i eksperymentalna.​

Wstępna prognoza na styczeń 2026

W styczniu średnia temperatura w całej Polsce ma być zbliżona do normy z lat 1991-2020, co oznacza typową, "statystyczną" zimę, bez wyraźnej przewagi ani silnych odwilży, ani długich mrozów w ujęciu miesięcznym. Również suma opadów (śniegu i deszczu łącznie) ma kształtować się w pobliżu średniej wieloletniej, więc nie widać sygnału ani na szczególnie suchy, ani wyjątkowo śnieżny miesiąc. Średnia dobowa w wielu regionach prawdopodobnie w okolicach od około -2 stopni Celsjusza do 2 stopni Celsjusza, z okresami zarówno lekkiego mrozu, jak i dodatnich temperatur​

Wstępna prognoza pogody na luty 2026

Luty 2026 ma kontynuować styczniowy scenariusz - zarówno średnia temperatura, jak i suma opadów w poszczególnych regionach kraju nie powinny istotnie odbiegać od normy 1991-2020. Taki rozkład sugeruje raczej klasyczny, przeciętny pod względem klimatycznym luty, z możliwymi okresami zarówno odwilży, jak i epizodów zimowych, ale bez wyraźnej, długotrwałej anomalii w skali całego miesiąca. Luty może być zbliżony do stycznia lub odrobinę cieplejszy; w przybliżeniu przedział od około -1 stopnia Celsjusza do 3 stopni Celsjusza dla średniej dobowej w skali miesiąca.​

Długoterminowa prognoza pogody - marzec 2026

W marcu średnia temperatura powietrza w skali kraju nadal ma być bliska normie wieloletniej, więc nie prognozuje się wyraźnie cieplejszego ani chłodniejszego początku wiosny termicznej. Wyraźnie zaznacza się natomiast sygnał bardziej mokrego miesiąca - suma opadów we wszystkich regionach może być wyższa niż przeciętnie, co oznacza "mokry" marzec w porównaniu z latami 1991-2020. Marzec 2026 to miesiąc przejściowy. W Polsce typowe średnie marcowe w ostatnich latach mieszczą się mniej więcej w zakresie od 2 stopni Celsjusza do 6 stopni Celsjusza, przy dużej zmienności (zastępowanie epizodów zimowych coraz dłuższymi okresami dodatnich temperatur).​

Eksperymentalna prognoza pogody - kwiecień 2026

W kwietniu prognozowana jest już dodatnia anomalia temperatury - średnia temperatura w całym kraju może być wyższa niż średnia wieloletnia, co sprzyja wcześniejszemu i cieplejszemu przebiegowi wiosny. Jednocześnie przewidywane są sumy opadów powyżej normy 1991-2020, co oznacza większe ryzyko częstszych lub intensywniejszych opadów. W wielu rejonach kraju średnie kwietniowe temperatury mieszczą się orientacyjnie w przedziale 7-10 stopni Celsjusza, z coraz częstszymi dniami powyżej 15 stopni Celsjusza po południu.

Długoterminowa prognoza pogody a ryzyko błędu

IMGW podkreśla, że jest to prognoza długoterminowa o charakterze eksperymentalnym, obarczona istotnym ryzykiem błędów i rozbieżności. Takie prognozy opisują jedynie średnie warunki dla całych miesięcy i dużych regionów, nie pozwalając z wyprzedzeniem wskazać konkretnych epizodów pogodowych, dlatego traktuje się je orientacyjnie, jako ogólny sygnał klimatyczny, a nie szczegółową zapowiedź codziennej pogody.