Pogoda na dziś - Warszawa 10 grudnia 2025 [środa]

W środę warunki wyraźnie się poprawią. Temperatura wzrośnie do około 11°C, odczuwalna będzie około 9°C. Zamiast deszczu pojawi się zachmurzenie umiarkowane, z zachmurzeniem na poziomie 50–60% nieba i mżawki. Wiatr pozostanie podobny jak dzień wcześniej czyli około 14 km/h, w porywach do 25 km/h, ale przy wilgotności 79% i braku opadów zrobi się o wiele przyjemniej. Biomet będzie korzystny, a aura chłodna i sucha.

Pogoda na jutro - Warszawa 10 grudnia 2025 [czwartek]

Czwartek przyniesie mokrą i niespokojną aurę. Od rana nad większością regionów będzie dominować gęste, niskie zachmurzenie, a w ciągu dnia pojawią się opady deszczu. Temperatura zatrzyma się na poziomie 10°C, choć odczuwalnie będzie chłodniej, około 7°C. W nocy termometry pokażą 9°C, więc nie będzie to zimny wieczór, ale wilgoć i wiatr zrobią swoje.

Najbardziej dokuczliwy będzie wiatr, który w porywach osiągnie 45 km/h. Przez cały dzień odczujesz jego podmuchy, momentami może mocno dawać się we znaki. Do tego wysoka wilgotność i aż 90% zachmurzenia skutecznie odbiorą słońce. Ciśnienie wyniesie 1019 hPa, a biomet pozostanie niekorzystny, co może odbijać się na samopoczuciu.

To będzie typowo grudniowy, szary dzień z deszczem, wiatrem i brakiem słońca, idealny żeby zostać w domu, jeśli tylko masz taką możliwość.

Czy pogoda 11.12.2025 wpłynie na dojazdy do pracy?

Tak, mokra nawierzchnia, opady, wiatr mogą spowodować korki, śliskie chodniki i utrudniony ruch, szczególnie rano i późnym popołudniem. Jeśli planujesz podróż autem, rowerem czy pieszo, warto wcześniej sprawdzić sytuację i zostawić sobie zapasowy czas. Jeśli miałaś zaplanowany spacer albo wizytę na zewnątrz to dzisiaj pogoda nie sprzyja. Lepiej odłożyć plany albo mieć plan B np. w domu, z ciepłą herbatą i kocem.

Co dalej z pogodą w grudniu w Warszawie? Wstępny rzut oka na resztę tygodnia

Choć prognozy długoterminowe często się zmieniają, obecne modele wskazują na utrzymanie łagodnej, wilgotnej aury w Warszawie. W kolejnych dniach możliwe są: