Warunki pogodowe w poniedziałek 8 grudnia

Początek poniedziałku przyniesie silniejszy wiatr na południowo-zachodnim skraju Polski, szczególnie w rejonie Sudetów, gdzie jego porywy będą utrzymywać się przez całą noc. W ciągu dnia niebo pozostanie w większości zachmurzone, a miejscami można spodziewać się występowania niewielkich opadów deszczu lub mżawki. Na południu kraju, w godzinach porannych, mogą pojawić się mgły, które ograniczą widoczność do mniej więcej 300 metrów.

Przewidywane temperatury w poniedziałek

Maksymalne temperatury w ciągu dnia będą zróżnicowane regionalnie. Na wschodzie kraju termometry wskażą około 5 stopni Celsjusza, w centrum będzie to 7 stopni Celsjusza, natomiast nad morzem spodziewane jest 9 stopni Celsjusza. Najcieplej, bo do 12 stopni Celsjusza, będzie na zachodzie Polski. W rejonach podgórskich Karpat temperatura wyniesie od 2 do 4 stopni Celsjusza. Wiatr będzie zazwyczaj słaby do umiarkowanego, miejscami jednak porywisty. Nad morzem okaże się dość silny, osiągając w porywach prędkość do 60 km/h. Kierunek wiatru utrzyma się południowy, z wyjątkiem zachodniej części kraju, gdzie stopniowo zmieni się na zachodni. W górach, konkretnie w Tatrach, można spodziewać się porywów do 60 km/h.

Prognoza pogody na noc

W nocy zachmurzenie pozostanie duże, choć na południu kraju możliwe są miejscowe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W dalszym ciągu wystąpią opady deszczu i mżawki, a nad morzem lokalnie niewykluczone są burze. Minimalna temperatura w nocy wyniesie od 4 do 8 stopni Celsjusza, natomiast na południu kraju od 0 do 3 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z porywami, zwłaszcza na zachodzie, północy oraz w rejonach podgórskich Karpat. Będzie wiał z południowego zachodu. W Karpatach porywy mogą osiągnąć do 80 km/h, a w Sudetach nawet do 90 km/h.