Nadchodzą pierwsze mrozy - 2 i 3 października 2025 r.

W czwartek i piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, ale chłodno – poinformowała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Dodała, że najbliższych nocy prognozowane są przymrozki przygruntowe, do minus 4 st. C.

Prognoza pogody 2.10.2025

W czwartek do końca dnia słonecznie i pogodnie na północy i w centrum kraju oraz bez opadów. Natomiast na południu dużo chmur, miejscami zachmurzenie całkowite i opady deszczu. W górach, szczególnie w Sudetach, może go spaść około 10 mm. Będzie chłodno. W rejonach podgórskich od 8 do 10-11 st. C. Natomiast na pozostałym obszarze temperatura wyniesie od 13 do 17 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby, umiarkowany i porywisty. Największe porywy wystąpią w górach, do 60 km/h.

Przymrozki w nocy

W nocy z czwartku na piątek na północy i centrum kraju w miarę pogodnie. Natomiast na południu, południowym zachodzie opady deszczu oraz zachmurzenie całkowite i duże. Będzie pogodnie, szczególnie na północnym wschodzie. Temperatura wyniesie minus 1 st. do 0 st. C. Natomiast przy gruncie pojawić się mogą przymrozki na Podlasiu, wschodzie i na Mazowsza i wynieść mogą do minus 3, 4 st. C. Na pozostałym obszarze, gdzie tych chmur będzie sporo, temperatura od 5 do 10 st. C. Natomiast wiatr pozostaje nadal z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany. Na południu wiatr nieco silniejszy i porywisty. W górach porywy wiatru do 60 km/h, a także w strefie nadmorskiej, do około 35-40 km/h.

Prognoza pogody 3.10.2025

W piątek pogodnie, z mniejszą ilością opadów na samych krańcach południowych i z większym zachmurzeniem. Temperatura wyniesie około 10-11 st. C w rejonach podgórskich. Na pozostałym obszarze od 14 do 18 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

Mróz w nocy

W nocy z piątku na sobotę we wschodniej połowie kraju bezchmurnie. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie oraz brak opadów. Temperatura spadnie do około 0 st. C. Przy gruncie nadal mogą występować przymrozki do minus 3 st. C. Wiatr ze wschodu, słaby, umiarkowany i porywisty na południu kraju.

- Będziemy w zasięgu wyżu, który będzie nam kształtował ładną, słoneczną ale zimną aurę. Jedynie początkowo na południu kraju pozostaje jeszcze strefa frontu atmosferycznego, stąd na tym obszarze więcej chmur i opady deszczu - poinformowała synoptyk. (PAP)