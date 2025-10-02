Mróz już tu jest

Czwartkowy poranek był rześki, gdzieniegdzie kierowcy przedzierali się przez mgły i zamglenia. Popada przelotnie na południu Polski i Pomorzu. W górach pojawia się też deszcz ze śniegiem i śnieg. U podnóża gór chwycił lekki mróz, a na nizinach mamy przygruntowe przymrozki.

Na południu pojawi się śnieg z deszczem

Dzień na większym obszarze kraju będzie słoneczny, czasem tylko niebo zasnują chmury. Przelotne deszcze pojawią się na Pomorzu, Nizinie Śląskiej, krańcach południowych i południowo-wschodnich. Zapowiadamy tam deszcz, na Pogórzu Karpackim również deszcz ze śniegiem, natomiast w górach sam śnieg.

Chłód i zimno

Czwartkowe temperatury nie rozpieszczają. W rejonie Zakopanego będzie maksymalnie 6 st. C w rejonie Zakopanego, a 10-14 st. C w większości kraju. Wiatry będą słabe bądź umiarkowane, z północnego wschodu i północy. Warunki biometeorologiczne zaczną się dziś stopniowo poprawiać, ale w dalszym ciągu od morza po góry będziemy odczuwać nieprzyjemny chłód albo zimno.

Nocne spacery w szaliku i czapce

W nocy na ogół będzie pogodnie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko na wschodzie czasami dużym. Nad morzem niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Być może lekko pokropi też przy granicy z Ukrainą. O poranku gdzieniegdzie utworzą się krótkotrwałe mgły bądź zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na Podhalu, -2/0 st. C na południu i w centrum, 1-3 st. C w głębi kraju do 5-6 st. C na Wybrzeżu. Gdzieniegdzie przy gruncie niewykluczone są spadki nawet do ok. -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zróżnicowanych