Gwałtowne ocieplenie w Polsce - kiedy?

Mimo że w najbliższym czasie musimy przygotować się na uderzenie silnego mrozu, mapy pogodowe zapowiadają już nadchodzącą odwilż. Znamy już termin, w którym temperatura może wzrosnąć nawet do 15 stopni Celsjusza.

Zgodnie z wyliczeniami amerykańskiego modelu GFS, mroźna aura nie zagości w naszym kraju na długo. Jak wskazuje portal twojapogoda.pl, pierwsze oznaki ocieplenia odczują mieszkańcy zachodniej Polski już dzisiaj. W drugiej połowie dnia słupki rtęci przekroczą tam barierę 5 stopni.

Zmianę pogodę przyniesie układ frontów atmosferycznych przemieszczający się z zachodu na wschód. Spowoduje on zmianę opadów śniegu w deszcz. Jednocześnie łagodniejsza masa powietrza polarno-morskiego.

Szykuje się odwilż - gdzie najcieplej?

Proces ocieplania będzie postępował stopniowo w trakcie weekendu obejmując swym zasięgiem kolejne obszary. Jednak dopiero 12 stycznia w poniedziałek dodatnie temperatury dotrą praktycznie w każdy zakątek Polski. Rozpocznie się wtedy zasadniczy etap odwilży, ponieważ ujemnych temperatur nie uświadczymy nawet w godzinach nocnych.

We wtorek na południowym zachodzie kraju słupki rtęci mogą dobić do 10 stopni. To jednak nie koniec wzrostów. Z każdą kolejną dobą będzie coraz cieplej, aż wartości na termometrach przekroczą normy dla połowy stycznia o kilkanaście stopni.

Zgodnie z przewidywaniami modelu GFS, w czwartek w całej Polsce temperatura przekroczy 5 stopni, natomiast w regionach zachodnich i południowych będzie to nawet ponad 10 stopni. Wyjątkowo ciepło zrobi się w Małopolsce i na Śląsku. Tam, za sprawą południowego wiatru o charakterze fenowym, termometry mogą wskazać około 15 stopni.