Druga połowa tygodnia to powrót typowo jesiennej aury z wyraźnymi spadkami temperatur. Już od środy do początku października na Pojezierzu Pomorskim, Mazurach, Suwalszczyźnie, a w weekend na Pogórzu Karpackim, spodziewamy się pierwszych w tym sezonie przygruntowych przymrozków. Nocami temperatura spadnie do 3-10 st. C, a przy gruncie nawet do -2/0 st. C, a punktowo do -4/-2 st. C. W ciągu dnia będzie rześko, termometry wskażą najczęściej od 13 do 18 st. C. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, na wschodzie i północnym wschodzie. To ochłodzenie przyniesie chłodna polarna morska masa powietrza napływająca z północnego zachodu.

Prognoza pogody 24.09

W większości kraju pogodnie, jedynie na krańcach południowych pochmurno z rozpogodzeniami i słabymi opadami deszczu. Temperatura od 14 do 17 st. C, na Podhalu około 12 st. C.

Prognoza pogody 25.09

Pogodnie na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południowym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 14 do 16 st. C, w rejonach podgórskich około 12 st. C.

Prognoza pogody 26.09

Na północy i północnym wschodzie małe i umiarkowane zachmurzenie, na pozostałym obszarze duże z opadami deszczu, na krańcach południowych umiarkowanymi. Temperatura od 12 st. C w rejonach podgórskich do 17 st. C na zachodzie.

Prognoza pogody na weekend

Sobota niemal w całym kraju pogodna i bez opadów, z wyjątkiem miejscowych słabych opadów deszczu na krańcach południowych. Niedziela słoneczna. Temperatury maksymalne od 15 st. C nad morzem do 19 st. C na południu.