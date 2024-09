Burze w górach

Podczas burzy szczególnie niebezpieczne są szlaki z łańcuchami, klamrami oraz granie. W takich warunkach lepiej unikać także terenów w pobliżu cieków wodnych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, na terenach eksponowanych warto mieć ze sobą kask, który ochroni przed spadającymi odłamkami.

Spotkanie z niedźwiedziem – jak się zachować?

Jeśli spotkasz na swojej drodze niedźwiedzia, unikaj gwałtownych ruchów i powoli wycofaj się w przeciwnym kierunku. Ważne jest, aby zachować spokój i dać zwierzęciu przestrzeń do oddalenia się.

Zamknięte szlaki i obrywy skalne – gdzie nie iść?

Z uwagi na skalne osuwiska, szczególnie w rejonie Wielkiego Szczytu Mięguszowieckiego, odradza się wspinaczkę i wycieczki w ten region. Zwróć uwagę także na trasy przebiegające obok stromych zboczy – spadające kamienie i osuwiska są tu częstym zagrożeniem.

Zamknięte szlaki i odwołane atrakcje – aktualna sytuacja w Tatrach

Od 1 marca do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się po szlakach od zmierzchu do świtu. Dodatkowo, z powodu silnego wiatru nie kursują wozy konne do Morskiego Oka ani kolej linowa na Kasprowy Wierch. Na parkingi TPN przy Morskim Oku wjadą tylko osoby z wykupionym e-biletem.

Utrudnienia na szlakach – mokro, ślisko i błoto

Aktualnie na wielu szlakach występuje błoto, kałuże i śliskie odcinki. W partiach graniowych niski pułap chmur ogranicza widoczność, co zwiększa ryzyko pobłądzeń. Dni są coraz krótsze, więc pamiętaj, by zaplanować powrót przed zmrokiem.

Jaskinia Mroźna jest czynna codziennie, ale wymaga zabrania własnej latarki. Schronisko na Hali Kondratowej pozostaje zamknięte do odwołania z powodu remontu. Turyści planujący wizytę powinni pamiętać o wcześniejszym zakupie biletów online na wiele atrakcji, jak Centrum Edukacji Przyrodniczej czy Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia.