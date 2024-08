Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenie III stopnia przed burzami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenie IMGW dla Małopolski i Podkarpacia

W Tatrach i w okolicach Zakopanego cały czas przechodzą burze, które są dość groźne i przynoszą bardzo duże opady deszczu - powiedział Michał Sikora-Le, hydrolog IMGW.

Szybki wzrost poziomu wód na Białym Dunajcu

IMGW poinformował na platformie X, że zagrożeniem są intensywne opady deszczu, silny wiatr i wyładowania atmosferyczne, a stan wody na Białym Dunajcu gwałtownie rośnie. Instytut dodał, że zaleca zachowanie najwyższej ostrożności.

W Małopolsce w rejonach podgórskich opady dochodzą miejscami do 50 mm. Wiąże się to z szybką reakcją rzek, ta woda bardzo szybko się podnosi. Na stacji Zakopane Harenda to jest rzeka Biały Dunajec. Tam stan ostrzegawczy podchodzi powoli pod ten alarmowy - powiedział hydrolog.

Dodał, że jeśli opady się skumulują, może dojść do lokalnych podtopień.

Zalecenia IMGW

IMGW zaleca, aby nie wychodzić w góry. "Pogoda w górach zmienia się bardzo szybko, burza może przyjść niespodziewanie, zaskoczyć na szlaku i wtedy mamy już mało opcji, żeby się schronić przed takim zjawiskiem" - ostrzegł hydrolog IMGW.