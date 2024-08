We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. W czasie burz suma opadów deszczu może osiągnąć 20 mm na mkw. W powiecie tatrzańskim i nowotarskim suma opadów może wynieść 30 mm na mkw. Dla tych powiatów wydano ostrzeżenia o burzach. Obowiązują one do godziny 20.00.

Temperatura maksymalna w centrum i na zachodzie kraju wyniesie 24-26 st. C, na wschodzie 27-30 st. C. Najcieplej w woj. podkarpackim i w lubelskim. Nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej, 20-23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy mogą wynieść do 60 km/h.

Noc z wtorku na środę bezchmurna na północy. W centrum i na południu zachmurzenie małe i umiarkowany. W Karpatach zachmurzenie może być duże, w pierwszej połowie nocy może spaść deszcz. Lokalnie w dolinach karpackich mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 11-12 st. C na północnym wschodzie do 18-19 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

W środę upały. Do 31 stopni

W środę w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i południowym zachodzie, od Sudetów po Tatry, okresami wzrost zachmurzenia do dużego, możliwe przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz może spaść do 15 mm deszczu na metr kwadratowy.

Temperatura wyniesie 26-27 st. C na północy, 30-31 st. C na południu kraju. Nad morzem około 25 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i z kierunków wschodnich. W nocy z środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie, w województwie zachodniopomorskim, nad ranem wzrost zachmurzenia do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu.

W dolinach karpackich lokalnie nad ranem krótkotrwałe mgły z ograniczoną widzialnością do 300-400 m. Temperatura minimalna od 15 st. C na północnym wschodzie do 19 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni.