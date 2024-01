Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował długoterminową prognozę temperatury i opadu na luty-maj 2024. Synoptycy porównali prognozy do tego, jakie warunki panowały w Polsce tym samym okresie w latach 1991-2020. Dzięki temu wiemy, czy nadchodzące miesiące będą cieplejsze czy zimniejsze niż te same miesiące w ostatnich latach oraz czy będą bardziej mokre. "Już dostępna. Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatur i opadu na luty 2024 r. – maj 2024 r." - informuje Instytut.

Prognoza pogody luty-maj 2024: Opady cały czas powyżej normy

Z analiz synoptyków IMGW wynika, że koniec zimy i początek wiosny będzie w Polsce mokry. Od lutego do kwietnia średnie miesięczne sumy opadów będą powyżej normy. Dokładna analiza z podziałem na poszczególne miasta wskazuje, że przekroczenia norm opadów można się spodziewać na terenie całego kraju. Bardziej stabilny pod tym względem będzie dopiero maj. Wtedy średnie miesięczne opady mają być w normie.

Co to znaczy, że opady będą powyżej normy? W komunikacie IMGW czytamy, że jeśli przewidywana średnia suma opadów dla danego miesiąca jest powyżej normy, miesiąc ten będzie bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Prognoza pogody na koniec zimy i wiosnę 2024: Zimny kwiecień

Wg eksperymentalnej prognozy pogody IMGW w lutym, marcu i maju 2024 średnie dobowe temperatury będą w normie. Można zakładać, że prognozowane miesiąc będą podobne do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Inaczej będzie w kwietniu. Wtedy średnia temperatura na terenie całego kraju ma być poniżej normy. To oznacza, że kwiecień będzie chłodniejszy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Jakich dokładnie temperatur należy się więc spodziewać? IMGW przedstawił dane dotyczące konkretnych miast, z rozpisaniem na poszczególne miesiące. Przykładowo, norma średnich temperatur dla Warszawy w poszczególnych miesiącach wygląda następująco:

luty: -1,6 do 1,3 st. C;

marzec: 2,7do 4,0 st. C;

kwiecień: 8,7 do 9,6 st. C;

maj: 13,6 do 14,8 st. C.

Z prognoz IMGW wynika, że w lutym, marcu i maju w stolicy Polski będą panować zbliżone średnie temperatury. W kwietniu będzie chłodniej. "Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy" – zaznacza IMGW.

Czy w lutym będzie śnieg?

Przedstawiając eksperymentalną prognozę opadów na luty-maj 2024 IMGW zastrzegło, że prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz). Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że średnie temperatury w lutym będą oscylowały w granicach normy (czyli przynajmniej częściowo będą na minusie) – ze sporym prawdopodobieństwem możemy się wtedy spodziewać prawdziwie zimowej aury.