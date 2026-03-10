Gdzie będzie najcieplej? Polska "biegunem ciepła"

Choć marzec bywa kapryśny, wtorek 10 marca zapowiada się wyjątkowo łaskawie dla większości mieszkańców kraju. Modele synoptyczne wskazują jednoznacznie: Polska znajduje się pod wpływem mas powietrza o podwyższonej temperaturze.

Zachód i południe Polski: To tutaj termometry wskażą najwyższe wartości - lokalnie nawet 17 stopni Celsjusza.

Centrum i północ: Mieszkańcy tych regionów mogą liczyć na przyjemne 12-15 stopni Celsjusza.

Czy to już pełnia wiosny? Prognoza opadów i zachmurzenia

Mimo bardzo wysokich temperatur, aura nie będzie idealna przez cały dzień. Wtorek przyniesie zmienne zachmurzenie. Warto przygotować się na przelotne opady deszczu, które mogą wystąpić głównie w pasie południowym i centralnym. Synoptycy ostrzegają również przed lokalnymi, wczesnowiosennymi burzami.

Uwaga na chłodne noce - przymrozki wciąż możliwe

Pomimo że w dzień poczujemy prawdziwą wiosnę, noce pozostają zdradliwe. Temperatura minimalna w kraju oscylować będzie w granicach 1-6 stopni Celsjusza. Na wschodzie Polski oraz w terenach górzystych, przy gruncie, wciąż możliwe są przymrozki. Pamiętaj, aby nie rezygnować jeszcze z cieplejszego ubioru, jeśli planujesz wyjście wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.

Czy wysokie temperatury zostaną z nami na dłużej?

Wtorek 10 marca 2026 to kolejny dowód na to, że tegoroczny marzec jest wyjątkowo ciepły. Choć prognozy wskazują na utrzymanie się łagodnej aury, warto na bieżąco monitorować alerty pogodowe, szczególnie w obliczu możliwych burz i zmiennej aury.