Prognoza opadów śniegu w Polsce na podstawie modelu COSMO

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił najnowszą wizualizację przebiegu zjawisk atmosferycznych, opartą na zaawansowanym systemie obliczeniowym COSMO 2.8. Narzędzie to uchodzi za wyjątkowo precyzyjne i rzetelne rozwiązanie w zakresie modelowania opadów, co pozwala na dokładne określenie ścieżki przemieszczania się zimowego frontu. Aktualna animacja obejmuje analizę danych do nocy ze środy na czwartek, wskazując kluczowe momenty oraz lokalizacje, które znajdą się pod wpływem intensywnej śnieżycy.

Przebieg frontu atmosferycznego i regiony objęte intensywnymi opadami

Zgodnie z wyliczeniami meteorologów proces narastania pokrywy śnieżnej rozpocznie się we wtorek rano, kiedy około godziny 9:00 opady skoncentrują się na Kujawach, niemal całym Pomorzu oraz w północno-zachodnich powiatach Mazowsza. Szczególnie silne natężenie śniegu prognozowane jest w rejonie Gdańska. W godzinach południowych strefa opadów zacznie przesuwać się w kierunku wschodnim, docierając nad Warmię i Mazury, a także punktowo nad Podlasie, w tym w okolice Zambrowa i Łomży.

Kulminacja śnieżycy oraz zmiana charakteru zjawisk pogodowych

Największe nasilenie zimowej aury przewidywane jest na wieczór, około godziny 19:00, kiedy to rozległy front śnieżny obejmie znaczną część północno-wschodniego obszaru kraju. Opady dotkną wówczas takie ośrodki miejskie jak Warszawa, Toruń, Olsztyn oraz ponownie Gdańsk. Kolejna faza zmian pogodowych nastąpi w nocy z wtorku na środę, gdy od strony zachodniej wkroczy nowy front niosący opady mieszane. Śnieg z deszczem pojawi się w województwach dolnośląskim, wielkopolskim oraz na Ziemi Lubuskiej, by nad ranem dotrzeć do centralnej Polski, w tym w okolice Łodzi i stolicy.

Ostrzeżenia IMGW przed mrozem i niebezpiecznymi zjawiskami na drogach

Poza intensywnymi opadami śniegu synoptycy zwracają uwagę na szereg innych zagrożeń. Na krańcach południowo-zachodnich spodziewany jest deszcz marznący, który może prowadzić do powstawania gołoledzi, a lokalne mgły mogą ograniczyć widzialność do zaledwie 200 metrów. Równolegle dla północno-wschodniej części kraju, obejmującej województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz północne powiaty Mazowsza, wydano alerty pierwszego stopnia przed dotkliwym mrozem, co w połączeniu z wilgocią stworzy wyjątkowo trudne warunki bytowe i komunikacyjne.