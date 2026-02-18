Prognoza pogody na marzec 2026 i gwałtowne ochłodzenie

Początek marca 2026 przyniesie w Polsce ogromne zróżnicowanie warunków atmosferycznych, które według wyliczeń modelu ECMWF objawi się wyraźnym podziałem kraju na odmienne strefy termiczne. Już w niedzielę, pierwszego dnia miesiąca, mieszkańcy poszczególnych regionów doświadczą skrajnie różnych aur: zimowej, przejściowej oraz wczesnowiosennej. Podczas gdy na północno-wschodnich krańcach Polski utrzymają się temperatury ujemne nawet w najcieplejszej porze dnia, południowy zachód, a w szczególności okolice Wrocławia i Opola, odnotuje wysokie wskazania termometrów sięgające 13 stopni Celsjusza. W tym samym czasie szeroki pas ciągnący się od północy przez centrum aż po południowy wschód znajdzie się w sferze temperatur oscylujących w granicach od 0 do 2 stopni Celsjusza. Sytuacja zacznie się zmieniać w poniedziałek, 2 marca, kiedy arktyczne powietrze z północnego wschodu zyska przewagę nad większością terytorium kraju. Najsilniejszy mróz dotknie wówczas Podlasia oraz Warmii i Mazur, gdzie temperatura maksymalna może spaść do -11 stopni Celsjusza. Ujemne wartości będą odczuwalne w niemal wszystkich województwach, z wyjątkiem regionów południowych i południowo-zachodnich, gdzie Dolny Śląsk i Opolszczyzna pozostaną najcieplejszymi punktami na mapie z wynikami rzędu 4-5 stopni powyżej zera.

Atak zimy i opady śniegu w pierwszej połowie marca 2026

Kolejne przetasowanie w układzie mas powietrza nastąpi we wtorek, 3 marca. Wówczas mróz rozszerzy swój zasięg, obejmując nie tylko ścianę wschodnią, ale również południową część Polski. Jednocześnie cieplejszy front przesunie się wzdłuż zachodniej granicy kraju w kierunku północnym. Tak dynamicznym zmianom temperatury towarzyszyć będą powracające opady śniegu. Zgodnie z analizami modelu ECMWF, najbardziej intensywny przyrost pokrywy śnieżnej spodziewany jest na północnym wschodzie oraz na południu kraju. Są to szczególnie pomyślne wiadomości dla miłośników sportów zimowych, ponieważ w regionach górskich warstwa białego puchu ma utrzymać grubość kilkudziesięciu centymetrów, co zagwarantuje odpowiednie warunki na stokach narciarskich. Mimo sporadycznych sygnałów zwiastujących nadejście wiosny, ogólne tendencje wskazują na dużą wytrwałość zimowej aury w pierwszej połowie miesiąca.

Kiedy przyjdzie wiosna? Prognozy długoterminowe IMGW

Perspektywy na trwałe ocieplenie w najbliższym czasie studzi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W swojej wypowiedzi dla Polskiego Radia 24 podkreśliła ona, że zima w marcu nie zamierza szybko ustąpić pola. Głównym czynnikiem kształtującym pogodę będą regularne spływy mas powietrza pochodzenia arktycznego, które zaowocują nawrotami niskich temperatur oraz częstymi przymrozkami. Choć gdzieniegdzie pojawią się krótkotrwałe symptomy wiosenne, będą one jedynie przerywnikami w dominującym chłodzie. Według przewidywań synoptyków, realna szansa na definitywny odwrót zimy i trwałą stabilizację cieplejszej aury pojawi się dopiero w drugiej połowie marca. Do tego czasu należy przygotować się na dużą zmienność pogodową i konieczność utrzymania zimowej garderoby.