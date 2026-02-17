Prognoza pogody na wtorek, 17 lutego

Wtorek upłynie pod znakiem dominacji gęstych chmur, które szczelnie pokryją niebo nad większością terytorium kraju. Choć aura będzie przeważnie ponura, mieszkańcy obszarów podgórskich w Karpatach mogą liczyć na sporadyczne przejaśnienia. Dzień ten przyniesie zróżnicowane opady, począwszy od regularnie powracającego śniegu, aż po deszcz ze śniegiem oraz sam deszcz, który zacznie wkraczać od strony południowo-zachodniej w kierunku centrum. Szczególną ostrożność należy zachować ze względu na opady marznące, które w kontakcie z wychłodzonym gruntem będą tworzyć niebezpieczną gołoledź. Poranek w zachodnich województwach dodatkowo utrudnią gęste mgły, ograniczające widoczność do zaledwie dwustu metrów.

Przewidywane temperatury i warunki wiatrowe w ciągu dnia

Rozpiętość temperatur we wtorek będzie bardzo wyraźna i podzieli Polskę na mroźną północ oraz cieplejsze południe. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą nawet -10 stopni Celsjusza. W pasie centralnym wartości będą oscylować w granicach 0 stopni Celsjusza, natomiast najkorzystniejsze warunki termiczne wystąpią na południowym zachodzie i południu, osiągając do 3 stopni powyżej zera. Ruch powietrza będzie zazwyczaj słaby lub umiarkowany, przy czym na północy kraju może stać się chwilami porywisty. Kierunek wiatru zróżnicuje się na południowy w części zachodniej oraz wschodni na krańcach wschodnich. Najtrudniejsze warunki wystąpią w Sudetach, gdzie porywy osiągające prędkość do 65 kilometrów na godzinę będą przyczyniać się do powstawania uciążliwych zawiei i zamieci śnieżnych.

Sytuacja meteorologiczna w nocy z wtorku na środę

Nocna aura utrzyma trend dużego zachmurzenia, choć nieznaczne rozpogodzenia mogą pojawić się na północy oraz w rejonie Karpat. Opady śniegu nie ustaną, a na południowym zachodzie nadal spodziewany jest deszcz ze śniegiem oraz marznący deszcz, co utrzyma ryzyko śliskości nawierzchni. Na południu kraju prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około pięć centymetrów. Noc przyniesie silny mróz na północnym wschodzie, gdzie temperatura spadnie do -15 stopni Celsjusza.W centrum należy spodziewać się około -6 stopni, podczas gdy na zachodzie termometry zatrzymają się w okolicach zera. Wiatr pozostanie słaby i zmienny, z wyjątkiem północnego wschodu, gdzie powieje umiarkowanie z kierunków wschodnich. W wyższych partiach Sudetów nadal będą występować silne podmuchy powodujące zamiecie.

Szczegółowe zestawienie temperatur w miastach wojewódzkich

Wartości temperatur zapowiadane na 17 lutego wskazują na duże kontrasty regionalne. Najniższe temperatury odnotują Suwałki z wynikiem minus osiem stopni oraz Białystok, Gdańsk i Olsztyn, gdzie spodziewane jest -5 stopni Celsjusza. Nieco łagodniej będzie w Toruniu, Lublinie oraz Koszalinie, gdzie przewiduje się -3 stopnie, natomiast w Warszawie i Bydgoszczy termometry wskażą -2 stopnie. Granicę zera ukażą słupki rtęci w Kielcach, Poznaniu, Rzeszowie oraz Szczecinie. Delikatne dodatnie temperatury wystąpią w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Zielonej Górze, osiągając od 1 do 2 stopni. Najcieplejszymi miastami będą Wrocław oraz Opole, gdzie temperatura wzrośnie do 3 stopni Celsjusza.