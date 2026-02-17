Prognozy meteorologiczne na lato 2026 i przewidywany wzrost temperatur

Choć kalendarzowa zima wciąż trwa, uwaga opinii publicznej coraz częściej koncentruje się na przewidywaniach dotyczących nadchodzącego lata 2026 roku. Tegoroczny sezon zimowy, charakteryzujący się licznymi opadami śniegu oraz mroźnymi aurami, nie stanowi wcale zapowiedzi chłodniejszego lata. Wręcz przeciwnie, analizy przedstawione przez kanadyjskich meteorologów sugerują, że nadchodzące miesiące wakacyjne mogą przynieść ekstremalne fale gorąca. Według dostępnych modeli prognostycznych średnia globalna temperatura ma wzrosnąć o około 1,46 stopnia Celsjusza w stosunku do poziomów z ubiegłych lat. Tak znacząca anomalia termiczna stwarza realne prawdopodobieństwo, że rok 2026 zapisze się w historii jako najcieplejszy okres od 1850 roku, czyli od momentu rozpoczęcia systematycznego prowadzenia pomiarów meteorologicznych na świecie.

Reklama

Rekordowe fale upałów i najgorętsze pięciolecie w historii pomiarów

Eksperci wskazują, że ogólne warunki termiczne w 2026 roku będą zbliżone do tych obserwowanych w latach 2023 i 2025, jednak to właśnie okres letni może przynieść najbardziej dotkliwe i rekordowe temperatury. Specjaliści z Kanady alarmują, że ludzkość znajduje się obecnie w trakcie najgorętszego pięciolecia w dziejach nowożytnej meteorologii. Nawet teoretycznie niewielkie wahania średniej temperatury globalnej w sposób istotny potęgują ryzyko występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. W praktyce oznacza to, że stabilne dotąd wzorce pogodowe ustępują miejsca gwałtownym zmianom, które mogą zdominować nadchodzący sezon urlopowy.

Wpływ zjawiska El Niño na ekstremalne zjawiska pogodowe w Polsce

Główną przyczyną prognozowanych rekordów ciepła jest aktywność zjawiska El Niño, które w sposób bezpośredni wpływa na cyrkulację atmosferyczną i wzrost temperatur na całym globie. W Polsce skutki tego zjawiska będą szczególnie odczuwalne w lipcu oraz sierpniu, kiedy to wartości na termometrach w całym kraju mogą regularnie przekraczać barierę 30 stopni Celsjusza. Meteorolodzy podkreślają, że przygotowanie się na nadchodzące upały jest niezbędne, gdyż ekstremalne ciepło niesie ze sobą szereg zagrożeń. Poza samym obciążeniem termicznym dla organizmów, należy spodziewać się wystąpienia niebezpiecznych zjawisk towarzyszących, do których zalicza się gwałtowne burze, nawałnice z intensywnymi opadami deszczu oraz pogłębiające się susze. Wszystkie te czynniki sprawiają, że lato 2026 roku może stać się jednym z najtrudniejszych sezonów pod względem bezpieczeństwa pogodowego w historii współczesnej Europy.