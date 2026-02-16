Powrót zimy do Polski i mroźny początek tygodnia

Po krótkotrwałym okresie z wyższymi wartościami na termometrach, zimowa aura ponownie opanowała wszystkie regiony kraju. Szczególnie dotkliwie odczuli to mieszkańcy północno-wschodniej części Polski, gdzie niedzielny poranek przyniósł spadki temperatury sięgające od -10 do -13 stopni Celsjusza. W tym samym czasie południowe województwa zmagają się z regularnymi opadami śniegu. Aktualne prognozy wskazują, że na trwałe i wyraźne ocieplenie, które objęłoby swym zasięgiem całe terytorium państwa, będziemy musieli jeszcze poczekać, gdyż nadchodzące dni upłyną pod znakiem dynamicznej i mroźnej aury.

Śnieżne fronty przejdą przez Polskę i zdominują nowy tydzień

Nowy tydzień rozpocznie się z przewagą pogody o charakterze zimowym, choć poniedziałek, 16 lutego, zapowiada się stosunkowo spokojnie - słabe opady śniegu wystąpią jedynie na południu i południowym zachodzie, podczas gdy w pozostałych regionach można liczyć na przejaśnienia i sporo słońca. Sytuacja ulegnie zmianie w kolejnych dniach wraz z wędrówką aktywnych frontów atmosferycznych. Już we wtorek, 17 lutego, przelotny śnieg może pojawić się niemal w całym kraju, z wyjątkiem Warmii, Mazur i Podlasia. Środa przyniesie opady w całej Polsce, przy czym obok śniegu wystąpią także deszcz ze śniegiem oraz sam deszcz. Po przejściowym uspokojeniu w czwartek i piątek, kiedy poprószy głównie na północy, czeka nas bardzo dynamiczny weekend. W dniach 21-22 lutego nad Polskę znad północnego zachodu nadciągnie głęboki front, który początkowo sprowadzi obfite śnieżyce, przechodzące stopniowo w opady deszczu.

Wahania temperatury i prognoza ocieplenia na koniec lutego

Mieszkańcy Polski muszą przygotować się na bardzo duże amplitudy temperatury w najbliższym czasie. W poniedziałek termometry wskażą od -9 stopni na północnym wschodzie do około -3 stopni Celsjusza na krańcach południowo-zachodnich. We wtorek utrzyma się wyraźny podział termiczny kraju - podczas gdy na wschodzie i północnym wschodzie mróz nadal będzie sięgał -10 stopni Celsjusza, do południowo-zachodniej Polski napłynie łagodniejsze powietrze, podnosząc temperaturę do 1-3 stopni powyżej zera. W środę te dodatnie wartości dotrą również do centrum kraju, jednak czwartek i piątek ponownie upłyną pod znakiem mrozu trzymającego przez całą dobę. Przełom nastąpi dopiero w trakcie weekendu, kiedy to zapowiadane ocieplenie powinno ostatecznie objąć już wszystkie regiony Polski, przynosząc dodatnie temperatury w całym kraju.