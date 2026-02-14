Prognoza pogody dla Polski i wpływ układu niskiego ciśnienia

Aktualna sytuacja meteorologiczna nad terytorium kraju jest determinowana przez rozległy układ niskiego ciśnienia, który generuje gwałtowne i dynamiczne zjawiska atmosferyczne. Według komunikatów przekazywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, kluczową rolę odgrywają niże powiązane z systemami frontów atmosferycznych. Obserwuje się wyraźną polaryzację mas powietrza: podczas gdy do południowych regionów Polski dociera łagodniejsze powietrze polarne morskie, od strony północno-zachodniej następuje już napływ mroźnych mas pochodzenia arktycznego. Dane przekazane przez Polską Agencję Prasową wskazują, że w większości województw dominować będzie zachmurzenie duże, choć mieszkańcy południa mogą liczyć na okresowe przejaśnienia. Szczególnie trudne warunki wystąpią w północnej części kraju, gdzie prognozowane są opady marznące prowadzące do powstawania gołoledzi, a lokalne mgły mogą ograniczać widoczność do zaledwie 500 metrów.

Weekendowe prognozy pogody oraz warunki drogowe w Warszawie i regionach

Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem intensywnej aury zimowej, ze szczególnym nasileniem opadów śniegu w sobotę. W tym dniu różnice temperatur pozostaną znaczne, oscylując od -6 stopni Celsjusza w regionach północno-wschodnich do 6 stopni Celsjusza na plusie na południowym wschodzie. Nad morzem wiatr może być porywisty, co zwiększy odczucie chłodu. Specyficzna sytuacja dotyczy stolicy, gdzie w piątek Warszawa będzie zmagać się z całkowitym zachmurzeniem i opadami deszczu, które w godzinach wieczornych zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem. Przy maksymalnej temperaturze wynoszącej 6 stopni w dzień, nocny spadek do -1 stopnia Celsjusza spowoduje gwałtowne zamarzanie mokrych nawierzchni, tworząc niebezpieczną śliskość na trasach komunikacyjnych.

Kierowcy i piesi muszą na to uważać

Ze względu na te nieprzewidywalne warunki, eksperci apelują do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja wymusza regularne monitorowanie komunikatów meteorologicznych oraz dużą elastyczność w planowaniu podróży, gdyż oblodzenia i opady będą bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo w ruchu lądowym.