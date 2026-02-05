Prognoza pogody na dzisiaj (5.02). Ostrzeżenia IMGW

Dzisiaj na ogół będzie pochmurno, tylko na południu większe przejaśnienia. Na północy i zachodzie wystąpią opady śniegu i śniegu z deszczem, w centrum i na wschodzie opady marznące powodujące gołoledź, na południu opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie rano od –12°C na północnym wschodzie i północy do 1°C na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna w dzień będzie od –6°C na północy, około 0°C w centrum, do 7°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami dość silny, z kierunków wschodnich.

"Najbardziej intensywne opady wystąpią dzisiaj i przemieszczać się będą z południa na północ" - wyjaśnili synoptycy IMGW w komunikacie. "Pomarańczowe ostrzeżenia przed opadami marznącego deszczu powodującego gołoledź obejmą centrum oraz północną połowę Polski. Na południu z kolei obowiązywać będą alerty IMGW pierwszego stopnia" - podał instytut.

Ostrzeżenia na północy weszły w życie w czwartek rano, jednak i utrzymają się do godz. 23:00 .

Niebezpieczne zjawiska w prognozach

W piątek zachmurzenie będzie duże, na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W centrum i na północnym wschodzie wystąpią opady deszczu, na północy marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od –3°C do 1°C, tylko na północy od –6°C do –3°C. Temperatura maksymalna od 0-2°C na północy, około 3°C w centrum i na południowym zachodzie, do 8°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego, nad morzem również umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Jaka pogoda na weekend?

W sobotę niestety będzie pochmurno. Okresami wystąpią opady deszczu, na południowym wschodzie i północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna rano na przeważającym obszarze wyniesie od –3°C do 0°C, tylko na północnym zachodzie miejscami –5°C i –4°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 5°C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

W niedzielę zachmurzenie nadal będzie duże, na zachodzie i południu z rozpogodzeniami. Na północy, północnym wschodzie i w centrum wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna rano wyniesie od –2°C do 1°C, maksymalna w dzień od 1°C na północnym wschodzie do 7°C na zachodzie. Wiatr przeważnie będzie słaby, nad morzem także umiarkowany, południowo-zachodni i południowy