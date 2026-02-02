Zdjęcia wykonane z orbity przez satelitę meteorologiczną Terra, należący do NASA ukazują nieoczywiste zjawisko nad Polską.

"Korzystając z bezchmurnego nieba, zapewnianego przez wyż baryczny, jednocześnie sciągający tęgi mróz, możemy zobaczyć to, co dzieje się na powierzchni ziemi" - wyjaśnia serwis twojapogoda.pl. Dlatego obraz był możliwy do zarejestrowania. Służby opublikowały komunikat w tej sprawie.

Nieoczywiste zdjęcie satelitarne Polski

Bezchmurne niebo przeważało na całym obszarze kraju. W rejonach zachodnich i południowych niebo było całkowicie zachmurzone. Na zdjęciu dominuje biel, która odzwierciedla pokrywę śnieżną, która utrzymuje się na ponad 80 proc. powierzchni naszego kraju, ale pośród niej jest widoczna wielka brązowa plama

Jak podaje IMGW, najwięcej śniegu leży na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. W tych regionach śnieg utrzymuję się od końca grudnia.

"Brązowa plama" na zdjęciu NASA

Brązowa plama na mapie to południowo-zachodnie rejony Polski, gdzie wskazano na brak białego puchu. Brak śniegu występuję w województwie dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim i lubuskim.

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem obejmujące praktycznie całą Polskę. Alerty obowiązują w 14 województwach, a w części z nich mają już drugi stopień. Synoptycy ostrzegają przed wyjątkowo niskimi temperaturami.