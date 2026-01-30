W Polsce prognozy nie są optymistyczne. Zapowiada sie kolejny mroźny okres. Jednak na południu Europy, pogoda też nie jest najlepsza. Ci którzy chcieli uciec do ciepłych krajów mogą zawieść się panującymi tam warunkami.

Chaos w Europie Południowej. Powodzie, ulewy, deszcze

Wszyscy, którzy planują podróż nad Morze Śródziemne powinni uważać, Gwałtowne powodzie już wywołały chaos komunikacyjny w południowo-wschodniej części Hiszpanii, a teraz Włochy i Grecja są w stanie podwyższonej gotowości na ten sam front atmosferyczny.

Reklama

Jak donosi Accuweather, Morze Śródziemne zostało dotknięte burzą nadciągającą z Afryki Północnej. W niektórych częściach Hiszpanii wystąpiły ulewne deszcze, które doprowadziły do ​​gwałtownych powodzi. To efekt blokady cyrkulacji strefowej nad Europą wywołanej przez rozbudowujący się wyż baryczny nad Skandynawią - wyjaśnia portal twojapogoda.pl. Sprawia on, że mokre i wietrzne układy niżowe zamiast wędrować z zachodu na wschód kontynentu przez rejon Morza Bałtyckiego, zapuszczają się znacznie dalej na południe niż zwykle.

Przemieszczając się, jeden za drugim, nad basenem Morza Śródziemnego, żywią się parującymi wodami morskimi i zyskują energię, którą rozładowują w postaci nadzwyczaj silnych burz. Przed wyjazdem w te regiony warto sprawdzić w swojej linii lotniczej, czy loty do i z tych obszarów są objęte zmianami.

Gdzie wydano alerty?

Reklama

Jak informuje portal twojapogoda.pl, w Hiszpanii, Portugalii i Grecji ostrzeżenia wydano dla większości regionów, a we Włoszech głównie dla południa i rejonu Alp. Służby zalecają pozostanie w domach.

Jak wskazują prognozy, te regiony będą najbardziej deszczowymi na kontynencie. Taka sytuacja pogodowa może tam potrwać jeszcze dwa tygodnie. "Prognozy nie wskazują na ustąpienie gwałtownych zjawisk co najmniej do 10 lutego" -wskazuje serwis.