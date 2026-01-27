Cieplejsza aura która opanowała kraj będzie z nami do połowy tygodnia. Temperatura wyniesie nawet od 1 do 5 stopni. Choć na południu termometry mogą pokazać temperaturę powyżej 5 stopni.

Odwilż przyszła do Polski. Nawet 10 stopni na termometrach

Jak wskazuje portal twojapogoda.pl, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu temperatura może wynosić nawet powyżej 10 stopni. "Biegunami ciepła będą miejscowości położone na terenach okołogórskich i górskich, gdzie powieje wiatr fenowy z kierunku południowego, który ogrzeje i osuszy powietrze" - czytamy.

Niestety jak wskazują prognozy już od czwartku przyjdzie do nas kolejna fala mrozów. Do początku weekendu (31.01) już w całym kraju będzie panować całodobowy mróz.

Fala mrozów znowu nawiedzi kraj

Radary pogodowe nie są litościwe i wskazują, że temperatury spadną na zachodzie i południu do -10/-15 stopni, w centrum do -15 stopni, a na północy i wschodzie do -15/-20 stopni.

Jednak najzimniej będzie w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Jak prognozuje amerykański model GFS, na wschodzie temperatura może spadać do -20/-25 stopni. Jak wskazuje model europejski ECMWF, temperatura może spaść nawet do -30 stopni.