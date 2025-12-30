Alerty IMGW przed zamieciami

Instytut poinformował o nowych ostrzeżeniach I stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla południowej części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozowane zamiecie śnieżne są spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Alerty zaczną obowiązywać od wtorku, od godz. 12 i potrwają do południa w środę.

Kolejne ostrzeżenia IMGW

Od wtorku, od godz. 10 zaczną obowiązywać także ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w województwie lubelskim, na Mazowszu, części woj. warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części woj. łódzkiego i na wschodzie kujawsko-pomorskiego. Na tych terenach prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20.

Dla znacznej części woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i południowo-zachodniej części Podlasia Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi. Zawieje i zamiecie będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Polska jest pod wpływem niżu

Jak informuje jeszcze IMGW, zachodnia część kontynentu jest w zasięgu rozległego wyżu znad Wysp Brytyjskich. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z okolic Morza Barentsa, zachodniej Rosji i Morza Liguryjskiego. Polska jest pod wpływem niżu znad zachodniej Rosji. Z północy napływa arktyczna masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie także rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu, głównie na północnym wschodzie. Miejscami w centrum przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm, na północnym wschodzie zwykle o 7-10 cm, a na Warmii i Mazurach do 15-20 cm. W czasie opadów widzialność może być ograniczona do około 500 m. Lokalnie na północy, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, możliwe burze. Temperatura maksymalna od -4 st. C na południowym wschodzie do 1 st. C na zachodzie i 2 st. C na wybrzeżu; na obszarach podgórskich Karpat lokalnie -6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-65 km/h, w północno-wschodniej połowie kraju miejscami do 80 km/h, na wybrzeżu wiatr okresami silny i bardzo silny, do 60 km/h, w porywach do 85-90 km/h, a w rejonie Zatoki Gdańskiej do 100 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, a w Sudetach do 110 km/h. Wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza na północy i w górach.

Gdzie popada śnieg?

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w zachodniej połowie kraju z rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu, szczególnie od Pomorza i Warmii po Mazowsze. Przyrost grubości pokrywy śnieżnej miejscami od Lubelszczyzny po Kujawy o około 5 cm, w Karpatach o 4-7 cm, na Mazowszu i wschodnim Pomorzu miejscami o 6-10 cm, a na Warmii o 15 cm. W czasie opadów widzialność może być ograniczona do około 500 m. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego niewykluczone pojedyncze burze. Temperatura minimalna od -8 st. C, -7 st. C na północnym wschodzie i południu, około -5 st. C w centrum do -2 st. C na północnym zachodzie i 1 st. C nad samym morzem; na obszarach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -11 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, miejscami w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu także silny, do 50 km/h, w porywach do 70-80 km/h, a na wschodnim wybrzeżu i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 90 km/h, przeważnie północno-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, a w Sudetach do 100 km/h. Wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka pogoda w sylwestra?

W środę zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe na północnym wschodzie. Opady śniegu, głównie na północy i południowym zachodzie. Na wybrzeżu możliwy deszcz ze śniegiem. Przyrost grubości pokrywy śnieżnej miejscami na południu o około 5 cm, na północy i zachodzie miejscami o 6-8 cm. W czasie opadów widzialność może być ograniczona do około 500 m, a na południowym zachodzie nawet do 100 m. Temperatura maksymalna od -5 st. C na wschodzie, około -2 st. C w centrum do 2 st. C na zachodzie i 3 st. C nad samym morzem; na obszarach podgórskich Karpat lokalnie około -6 st. C. Wiatr umiarkowany i miejscami porywisty, jedynie na południu oraz na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 60-65 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, a w Sudetach do 100 km/h. Wiatr będzie powodować miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.