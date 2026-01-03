Prognoza pogody na sobotę 3.01.2026

Czy dzisiaj lub w najbliższych dniach zapowiada się prawdziwa zima? Według długoterminowych prognoz, w tym okresie możemy spodziewać się mieszanych opadów (deszcz, deszcz ze śniegiem), przerywanych słonecznymi momentami z mgłami i mżawkami, z temperaturami wahającymi się od 0°C do 10°C w dzień.

Śnieg w sobotę 3.01.2026

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi około 30 proc. Opady śniegu mogą pojawić się również w nocy. Według prognoz, może spaść ok. 0,5 mm śniegu.

Jaki będzie styczeń 2026 roku? Prognoza pogody

Pierwszy tydzień stycznia ma przynieść według prognoz niewielkie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, gdzie nawet mogą wystąpićsłoneczne dni. Wiatr będzie silny i porywisty w górach i nad morzem. Do tego dojdą mgły i mżawka. W ciągu dnia temperatura może się utrzymywać na poziomie 10°C. W nocy można się spodziewać przymrozków. W drugiej połowie miesiąca przyjdzie więcej opadów deszczu ze śniegiem, a dodatkowo, porywisty wiatr w północnych regionach kraju, miejscami o charakterze sztormu. Jednak pod koniec stycznia nocami ma przyjść mróz, do -7°C. Zima pojawi się w trzecim tygodniu miesiąca, gdzie noce będa bardzo mroźne a słupki rtęci pokażą do -15°C.