Do Polski napływa arktyczne powietrze

Polska znajduje się między niżem znad Rosji a wyżem z centrum nad Północnym Atlantykiem i Szkocją. Z północy napływać będzie powietrze arktyczne morskie.

W poniedziałek w całym kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite. Wystąpią też przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Miejscami w rejonach podgórskich Karpat przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie około 5 cm.

Jaka będzie dzisiaj temperatura?

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 0 st. C do 3 st. C; cieplej miejscami będzie tylko na na wybrzeżu, około 5 st. C; chłodniej na obszarach podgórskich, około minus 3 st. C.

Wiatr będzie miarkowany, porywisty, na północy i wschodzie kraju okresami w porywach do około 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 60 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka pogoda będzie w Warszawie?

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Możliwa będzie lokalna śliskość. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni