Pogoda na weekend w Gdańsku: niedziela, 28.12.2025

W niedzielę termometry w Gdańsku pokażą 3°C w ciągu dnia. Prognozy na niedzielę przewidują, że wiatr północny będzie wiał z prędkością 30 km/h. W ostatni dzień weekendu możemy spodziewać się także przelotnego deszczu. Według synoptyków, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w niedzielę wynosi 25 proc. Według pogody w Gdańsku w niedzielę będzie nieco chłodniej niż w sobotę.

Reklama
Długoterminowa prognoza pogody Zakopane 2025 na 16 dni. Jaka pogoda dziś, jutro, za 16 dni i za 30 dni? Kiedy spadnie śnieg w Zakopanem? Najnowsza prognoza dla Zakopanego
Długoterminowa prognoza pogody Zakopane 2025 na 16 dni. Jaka pogoda dziś, jutro, za 16 dni i za 30 dni? Kiedy spadnie śnieg w Zakopanem? Najnowsza prognoza dla Zakopanego

Zobacz również

Pogoda na weekend w Sopocie: niedziela, 28.12.2025

W niedzielę termometry w Sopocie pokażą 2°C w ciągu dnia. Prognozy długoterminowe na weekend przewidują, że wiatr północny będzie wiał z prędkością 28 km/h. W ostatni dzień weekendu możemy spodziewać się też przelotnego deszczu. Według synoptyków, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w niedzielę wynosi 10 proc. Tak jak w Gdańsku, temperatura będzie Sopocie w niedzielę będzie nieco chłodniejsza niż w sobotę.

Pogoda na weekend w Gdyni: niedziela, 28.12.2025

W niedzielę synoptycy przewidują temperatury w granicach 2°C w ciągu dnia. Prognozy długoterminowe na weekend pokazują, że wiatr północny będzie wiał z prędkością 28 km/h. W ostatni dzień weekendu możemy i tutaj spodziewać się przelotnego deszczu. Według synoptyków, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w niedzielę wynosi 20 proc.

Według pogody na weekend w Gdyni w niedzielę będzie nieco chłodniej niż w sobotę.