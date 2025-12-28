Pogoda na weekend w Gdańsku: niedziela, 28.12.2025

W niedzielę termometry w Gdańsku pokażą 3°C w ciągu dnia. Prognozy na niedzielę przewidują, że wiatr północny będzie wiał z prędkością 30 km/h. W ostatni dzień weekendu możemy spodziewać się także przelotnego deszczu. Według synoptyków, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w niedzielę wynosi 25 proc. Według pogody w Gdańsku w niedzielę będzie nieco chłodniej niż w sobotę.

Pogoda na weekend w Sopocie: niedziela, 28.12.2025

W niedzielę termometry w Sopocie pokażą 2°C w ciągu dnia. Prognozy długoterminowe na weekend przewidują, że wiatr północny będzie wiał z prędkością 28 km/h. W ostatni dzień weekendu możemy spodziewać się też przelotnego deszczu. Według synoptyków, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w niedzielę wynosi 10 proc. Tak jak w Gdańsku, temperatura będzie Sopocie w niedzielę będzie nieco chłodniejsza niż w sobotę.

Pogoda na weekend w Gdyni: niedziela, 28.12.2025

W niedzielę synoptycy przewidują temperatury w granicach 2°C w ciągu dnia. Prognozy długoterminowe na weekend pokazują, że wiatr północny będzie wiał z prędkością 28 km/h. W ostatni dzień weekendu możemy i tutaj spodziewać się przelotnego deszczu. Według synoptyków, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w niedzielę wynosi 20 proc.

Według pogody na weekend w Gdyni w niedzielę będzie nieco chłodniej niż w sobotę.