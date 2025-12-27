Pogoda w Warszawie: sobota, 27.12

Jak wskazują synoptycy w ciągu dnia w Warszawie temperatura będzie wynosić 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do -0°C.

Jak twierdzą meteorolodzy, będzie też szansa na pojawienie się opadów w Warszawie. Jak czytamy na portalu naszemiasto.pl, jeśli chodzi o wiatr, to możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C i kierunek wiatru będzie zachodni.

Pogoda na weekend w Krakowie: sobota, 27.12.2025

W sobotę odczujemy nieznaczne ocieplenie. W ciągu dnia temperatura w Krakowie może wynieść jak zapowiadają synoptycy -0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów meteorolodzy oceniają na 4 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Krakowa wiatr zachodni będzie wiał z prędkością do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może w związku z tym wynosić -4°C.

Pogoda na weekend w Kaliszu: sobota, 27.12.2025

W sobotę odczujemy nieznaczne ocieplenie. W ciągu dnia temperatura w Kaliszu może wynieść 0°C. Zgodnie z prognozami pogody, w sobotę nie będzie padać. Według prognozy pogody na weekend dla Kalisza wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością do 16 km/h.