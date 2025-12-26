26 grudnia to drugi dzień Bożego Narodzenia. Jaka pogoda czeka warszawiaków w tym dniu? Będzie mroźnie, ale słoneczne. Jedynie na południu kraju możliwe są opady śniegu. Drugi dzień świat upłynie pod znakiem słońca i lekkiego mrozu. Ale może nadejść jedna zmiana.
Prognoza pogody dla Warszawy: piątek, 26.12
W drugi dzień świąt w Warszawie synoptycy przewidują, że temperatura wyniesie -2°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -2°C.
Może popadać
Według IMGW, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Warszawie w piątek wynosić będzie 25 proc.. Może spaść do 0 cm śniegu. W piątek dodatkowo możemy spodziewać się podmuchów wiatru o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C.
