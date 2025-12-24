Prognoza na 24.12 w Warszawie
W ciągu dnia w środę w Warszawie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się -4°C. W nocy słupki rtęci pokażą -7°C. W środę, nie powinno padać. Dodatkowo można spodziewać się podmuchów wiatru o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Co przełoży się na odczuwalną temperaturę, która wyniesie -9°C.
Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 24.12.2025
- Temperatura w dzień: -4°C.
- Temperatura w nocy: -7°C.
- Wiatr: 11 km/h
- Kierunek wiatru: północno-wschodni.
- Prawdopodobieństwo opadów: 0 proc.
- Indeks promieniowania UV: 0.0
Jaka pogoda na Wigilię? (24.12)
Pogoda w Wigilię nie zmieni się drastycznie. Będzie dość pogodnie w całym kraju ma być bezchmurne niebo. Na południu Polski może utrzymać się zachmurzenie. Ale w górach ma sypnąć białym puchem. Temperatura będzie wynosić od -1/-2 stopni na zachodzie i południu do -5/-6 stopni na północnym wschodzie. W nocy będzie -5/-10 stopni, a na wschodzie, w centrum i w górach przeszło -10 stopni.
