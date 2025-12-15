Prognoza pogody. Rekordowe temperatury w grudniu

Temperatury w grudniu przewyższają normę o 4,1st. C. Jak przypomina portal Onet. najcieplejszym jednak grudniem był grudzień 2015 roku, gdzie temperatura był wyższa przeciętnie o 4,3 st. C. Anomalia, która jest bliska rekordowej jest najwyższa na wschodzie, gdzie jak podaje portal odchylenia sięgają wartości koło 6 st. C.

Trzy rekordy w grudniu 2025

To kiedy dokładnie padły tak wysokie temperatury? 9, 10 i 11 grudnia słupki rtęci pokazały historycznie wysokie (bo od 1951 roku) temperatury Te normy temperatur przypadają na październik. Co ciekawe, w tym roku wystąpiło już 208 dni z dodatnią anomalią temperatury i 141 dni z ujemną. Odwrotny trend mają kraje azjatyckie i Ameryki Północnej. W grudniu pojawia się tam siarczysta zima i fale mrozów.

Jednak ochłodzenie?

Grudzień 2025 jest blisko pobicia rekordu dodatnich temperatur, ale najprawdopodobniej się tak nie stanie. Prognozy wskazują, że końcówka grudnia, czyli okres świąteczny i noworoczny może przynieść ochłodzenie. Pod koniec świąt miesiąc będzie już o ok. 3 st. C cieplejszy względem średniej normy. Do końca roku ta anomalia jeszcze mocniej spadnie.