Prognoza pogody na najbliższe dni i perspektywa nadejścia zimowej aury

Aktualne ocieplenie, które potrwa jeszcze ponad tydzień, osiągnie swój szczyt najprawdopodobniej w środę lub w czwartek, kiedy to na południowych obszarach kraju spodziewane są temperatury rzędu 13-15 stopni Celsjusza. W następnych dniach nastąpi zmiana, a warunki pogodowe upodobnią się do typowego listopada. W ciągu dnia termometry wskażą przeważnie od 3 do 8 stopni Celsjusza, z możliwością nieznacznie niższych wartości na wschodnich krańcach w weekend, natomiast noce przyniosą powrót niewielkich przymrozków. Niebo będzie często zachmurzone, a przelotne i słabe opady deszczu będą się pojawiać regularnie.

Rosnące prawdopodobieństwo mroźnej i śnieżnej zimy w grudniu

Modele meteorologiczne od dłuższego czasu konsekwentnie wskazują na duże zmiany w pogodzie, które mają nastąpić w trzeciej dekadzie grudnia. Sytuacja synoptyczna ulegnie znacznemu odwróceniu: potężne układy wysokiego ciśnienia przemieszczą się nad Skandynawię i Rosję, podczas gdy nad południem Europy umocnią się niże. Taki układ ciśnienia, w przeciwieństwie do obecnego, przyczyni się do napływu coraz chłodniejszego powietrza do wielu państw kontynentu, w tym również do Polski.

Spodziewane ochłodzenie na przełomie roku

Chociaż najbliższy tydzień będzie wciąż cieplejszy od normy klimatycznej o około 4-5 stopni Celsjusza, to okres świąteczny oraz przełom starego i nowego roku mają przynieść wartości temperatur zdecydowanie bliższe średnim dla tej pory roku. Jest również prawdopodobne, że ten chłodniejszy trend utrzyma się także w dalszej części stycznia. Oznacza to, że lokalnie, zwłaszcza na wschodzie, dobowe maksima temperatur mogą nie przekraczać 0 stopni Celsjusza, a noce będą mroźne, z kilkustopniowym mrozem.

Utrzymanie się dość suchej pogody

Mimo przewidywanego zwiększenia częstotliwości opadów, które będą przyjmować postać śniegu i deszczu ze śniegiem, zamiast dotychczasowego deszczu, aura powinna pozostać raczej sucha. Jest mało prawdopodobne wystąpienie wyjątkowo obfitych opadów.

Kiedy nastąpi zmiana pogody?

Warto zaznaczyć, że prognozy dotyczące znacznie chłodniejszej końcówki grudnia są podtrzymywane od dłuższego czasu, co zwiększa ich wiarygodność. Kluczową niewiadomą pozostaje jednak dokładny moment nadejścia ochłodzenia w kontekście Świąt Bożego Narodzenia. To właśnie w okolicach świąt przewidywane są największe zmiany w pogodzie. Istnieje możliwość, że warunki zimowe pojawią się w tym okresie, ale istnieje także ryzyko przesunięcia się tych zmian, w wyniku czego odczuwalny spadek temperatury nastąpiłby dopiero bliżej końca roku.