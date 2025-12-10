Grudniowe ocieplenie. Wiosenne temperatury w środku zimy

Najbliższe dni w grudniu przyniosą wyjątkowo wysokie temperatury, bardziej typowe dla wczesnej wiosny. Już w środę, 10 grudnia, termometry w większości kraju w godzinach popołudniowych wskażą co najmniej 10 stopni Celsjusza.

Szczyt ciepła -17 stopni Celsjusza na południu Polski

Najcieplejsza masa powietrza dotrze na południe i południowy zachód Polski, gdzie, dzięki znacznym przejaśnieniom i rozpogodzeniom, a momentami nawet bezchmurnemu niebu, temperatura w cieniu może osiągnąć 15-17 stopni Celsjusza.

Koniec ciepła. Kiedy spadnie śnieg i chwyci mróz?

Mimo że druga połowa tygodnia zapowiada się słonecznie, to przyjemne ciepło zacznie stopniowo słabnąć. Jednak w większości regionów temperatura maksymalna nadal utrzyma się na poziomie 5 do 10 stopni Celsjusza.

Arktyczne powietrze nadciąga nad północny wschód

Wyjątek stanowić będzie północno-wschodni kraniec Polski, nad który, zgodnie z prognozą amerykańskiego modelu GFS, w sobotę 13 grudnia, spłynie mroźne, arktyczne powietrze.

Krótki atak zimy. Śnieg na Mazurach i Podlasiu

W nocy z soboty na niedzielę, czyli z 13 na 14 grudnia, front atmosferyczny niosący opady śniegu dotrze nad Mazury, Suwalszczyznę, Podlasie, wschodnie rejony Lubelszczyzny oraz Karpaty. W rezultacie do niedzielnego poranka krajobrazy w tych miejscach ulegną zabieleniu. Spodziewane jest, że spadnie przeważnie od 1 do 3 centymetrów śniegu, a jedynie lokalnie do 5 cm.

Szybkie ocieplenie. Śnieg długo się nie utrzyma

Ten zimowy akcent będzie jednak krótkotrwały, ponieważ już w niedzielę 14 grudnia rozpocznie się ocieplenie, które nasili się w kolejnych dniach. Mroźne powietrze zostanie wyparte na wschód Europy, a po śniegu nie pozostanie żaden ślad. Ponownie pojawią się też większe przejaśnienia, przechodzące w bezchmurne niebo. Na pozostałym obszarze kraju w tym czasie temperatury pozostaną przez całą dobę dodatnie, a ewentualne opady będą mieć wyłącznie charakter deszczu.