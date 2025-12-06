Jaka pogoda w sobotę?

W sobotę dominować będzie pochmurna aura. Na zachodzie spodziewane jest duże, a nawet całkowite zachmurzenie, przynoszące deszcz. We wschodniej części Polski chmury będą występować w umiarkowanej ilości, z okresowymi, słabymi opadami. Maksymalna temperatura wyniesie od 3°C do 6°C, z wyjątkiem południowo-zachodnich krańców, gdzie ociepli się do około 8°C. Wiać będzie głównie słaby lub umiarkowany wiatr z kierunków południowo-wschodnich i wschodnich, który na południowym wschodzie może być porywisty.

Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?

Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.

Ważne Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.

Jak się ubrać do biegania?

Na temperaturę 3-6°C ubierz się warstwowo: bielizna termoaktywna, koszulka z długim rękawem (lub lekka bluza), legginsy, a na wierzch lekka wiatrówka, jeśli wieje. Pamiętaj o czapce, rękawiczkach i kominie (lub chuscie Buff).

Warstwy na ciało:

(bazowa): Dobrze dopasowana bielizna termoaktywna, odprowadzająca wilgoć. Druga warstwa (izolująca): Koszulka z długim rękawem lub cienka bluza biegowa, najlepiej z zamkiem, by regulować ciepło.

(izolująca): Koszulka z długim rękawem lub cienka bluza biegowa, najlepiej z zamkiem, by regulować ciepło. Warstwa zewnętrzna: Lekka kurtka przeciwwiatrowa/przeciwdeszczowa, jeśli jest wietrznie lub mokro.

Nogi:

Długie legginsy (termiczne lub cieńsze, zależy od wiatru).

Akcesoria:

: Lekka czapka biegowa lub komin/chusta wielofunkcyjna (Buff). Dłonie : Rękawiczki (cienkie na start, cieplejsze jeśli zimno).

: Rękawiczki (cienkie na start, cieplejsze jeśli zimno). Stopy: Cienkie skarpety biegowe z materiału syntetycznego lub merino.

Ogólne wskazówki: