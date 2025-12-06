Jaka pogoda w sobotę?
W sobotę dominować będzie pochmurna aura. Na zachodzie spodziewane jest duże, a nawet całkowite zachmurzenie, przynoszące deszcz. We wschodniej części Polski chmury będą występować w umiarkowanej ilości, z okresowymi, słabymi opadami. Maksymalna temperatura wyniesie od 3°C do 6°C, z wyjątkiem południowo-zachodnich krańców, gdzie ociepli się do około 8°C. Wiać będzie głównie słaby lub umiarkowany wiatr z kierunków południowo-wschodnich i wschodnich, który na południowym wschodzie może być porywisty.
Jaka jest idealna pogoda dla biegacza?
Choć biegacze mają różne preferencje, to podstawowe czynniki atmosferyczne - takie jak poziom wilgotności, prędkość wiatru, opady i temperatura - bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wyzwanie związane z treningiem. Mogą one znacząco spowalniać lub powodować dyskomfort. Idealna temperatura do biegania mieści się w zakresie od 7 do 15°C. Poza tym przedziałem, organizm musi pracować ciężej, co zwiększa odczuwalny wysiłek.
Ważne
Ze względu na bezpieczeństwo, bezwzględnie unikaj biegania podczas burz oraz gdy nawierzchnia jest oblodzona. Pamiętaj o intensywnym nawadnianiu, zwłaszcza w upale i wilgoci. Niezależnie od pogody, zawsze stosuj filtry UV i ubrania chroniące przed słońcem.
Jak się ubrać do biegania?
Na temperaturę 3-6°C ubierz się warstwowo: bielizna termoaktywna, koszulka z długim rękawem (lub lekka bluza), legginsy, a na wierzch lekka wiatrówka, jeśli wieje. Pamiętaj o czapce, rękawiczkach i kominie (lub chuscie Buff).
Warstwy na ciało:
- Pierwsza warstwa (bazowa): Dobrze dopasowana bielizna termoaktywna, odprowadzająca wilgoć.
- Druga warstwa (izolująca): Koszulka z długim rękawem lub cienka bluza biegowa, najlepiej z zamkiem, by regulować ciepło.
- Warstwa zewnętrzna: Lekka kurtka przeciwwiatrowa/przeciwdeszczowa, jeśli jest wietrznie lub mokro.
Nogi:
- Długie legginsy (termiczne lub cieńsze, zależy od wiatru).
Akcesoria:
- Głowa: Lekka czapka biegowa lub komin/chusta wielofunkcyjna (Buff).
- Dłonie: Rękawiczki (cienkie na start, cieplejsze jeśli zimno).
- Stopy: Cienkie skarpety biegowe z materiału syntetycznego lub merino.
Ogólne wskazówki:
- Unikaj przegrzania: Startuj tak, jakby było o 10°C cieplej, bo szybko się rozgrzejesz.
- Materiały: Stawiaj na odzież funkcyjną, która oddycha i odprowadza pot.
- Wiatr i deszcz: W wietrzne dni kurtka wiatroszczelna i zakrycie uszu (czapka, komin) są kluczowe.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję