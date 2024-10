Według wyliczeń IMGW wrzesień 2024 roku okazał się wyjątkowo ciepły, z średnią temperaturą powietrza wynoszącą 16,9°C, co oznacza wzrost o 3,2°C w porównaniu do wieloletniej normy. To drugi najcieplejszy wrzesień na świecie w historii pomiarów, zaraz po wrześniu 2023 roku.