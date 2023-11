Najnowsza prognoza pogody: Nadchodzą śnieżyce

Opady śniegu i mroźne noce - taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Ale w pierwszy grudniowy weekend szykuje się lekkie ocieplenie. Później znów wrócą chłodne dni. Synoptycy prognozują, że dopiero druga dekada grudnia prawdopodobnie będzie już cieplejsza. Na razie jednak musimy się przygotować na kolejny atak zimy. Za sprawą niżu Oliver już dziś w nocy trzeba się liczyć z intensywnymi opadami śniegu.

Śnieżyce i białe drogi przez kilka dni

Reklama

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował mapę pokrywy śnieżnej w Polsce do czwartku. W poniedziałek w Zakopanem i górach może się utrzymywać do 11 cm śniegu, na Warmii i Mazurach, w okolicach Olsztyna - do 7 cm. W pozostałych regionach południowej, wschodniej, północnej i centralnej części Polski do 3 cm.

Reklama

Ale już we wtorek, po intensywnych nocnych opadach, śnieg będzie zalegał w przeważającej części kraju. Z każdym dniem pokrywa śnieżna będzie się powiększać. Więcej dopada go w górach, ale pojawi się również w południowo zachodnich regionach, od Zielonej Góry, przez Wrocław, Opole, Katowice i Kraków w dzień warstwa śniegu będzie się utrzymywać na poziomie około 5 cm. W środę od zachodu, po wschód będzie od 7 do 13 cm śniegu, 19 cm w Zakopanem. Podobnie w czwartek.

Reklama

Pogoda na koniec listopada: Będzie zimno

Oprócz opadów śniegu w tym tygodniu czekają nas opady deszczu ze śniegiem, deszczu i marznącego deszczu. A do tego mróz. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Tam w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do -12 stopni Celsjusza i marznące mgły i szadź. W pozostałych częściach kraju od -5 do -1 stopnia. Na południowym zachodzie opady śniegu spowodują przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 10 cm.

We wtorek na południowym zachodzie śnieg będzie padać dość intensywne, i tam możliwy przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu całej doby o 15 cm do 20 cm. Temperatura od -3 do 1 stopnia Celsjusza.

Mroźna noc z wtorku na środę z temperaturą do -9 stopni na północnym wschodzie i w górach. A w środę w dzień od -4 do 1 i słabe opady śniegu.

W czwartek śnieg może padać jeszcze na Pomorzu. Temperatura od -3 na północnym wschodzi do 1 stopnia na Wybrzeżu. Noc będzie jeszcze mroźna.

Od piątku lekkie ocieplenie

Dopiero w piątek zacznie się przejściowe, weekendowe ocieplenie. Będzie jednak padać deszcz i deszcz ze śniegiem, które mogą spowodować gołoledź. Temperatura od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 2-3 w pozostałych częściach kraju.

W sobotę w całym kraju od 1 do 3 stopni, na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu do 4-5 stopni. Może padać deszcz. W niedzielę od 1 do 3 stopni. Powrócą przelotne opady śniegu.