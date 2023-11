We wtorek na południowym zachodzie należy się spodziewać intensywnych opadów śniegu, które przesuwać się będą w kierunku Podkarpacia. W rejonie Przedgórza Sudeckiego i w Sudetach spadnie do 15 cm śniegu, na Podkarpaciu ok. 12 cm.

Termometry w strefie opadów pokażą około 0 do 1 stopnia Celsjusza, śnieg będzie mokry i ciężki. Im dalej na północ kraju, tym temperatura będzie niższa. Na północy i północnym wschodzie minus 2-3 stopnie, tam też więcej przejaśnień.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty prawie w całym kraju. Powieje z północnego wschodu i ze wschodu.

W nocy z wtorku na środy intensywne opady śniegu utrzymają się na wschodzie Polski. Na Podkarpaciu oraz Lubelszczyźnie lokalnie może spaść do 5-7 cm śniegu. Poprószyć może również na pozostałym obszarze kraju.

Najzimniej będzie na północy, termometry pokażą do minus 12 stopni Celsjusza. Lokalnie mogą wystąpić również marznące gęste mgły.

Wiatr na południu i wschodzie kraju będzie porywisty, powieje z północy i zachodu.