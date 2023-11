Prognoza pogody na piątek 24 listopada

W piątek 24 listopada - jak podaje IMGW - Polska nadal będzie znajdować się pod wpływem niżu Niklas, który znad Estonii przemieszcza się nad zachodnią Rosję. Z centrum kraju w kierunku południowym przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny. Za nim zaś z kierunku północno-zachodniego napłynie zimniejsze powietrze polarne morskie. Będzie zimno, wietrznie i pochmurnie. W ciągu dnia spodziewać należy się opadów deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy śnieżnej. Wystąpić mogą również jesienne burze.

W piątek 24 listopada IMGW prognozuje temperaturę maksymalną od 1 stopnia Celsjusza w rejonach podgórskich do 5 stopni Celsjusza nad morzem. Porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h, natomiast na wybrzeżu i w rejonach podgórskich w Karpatach do 85 km/h. W górach prognozuje się opady śniegu od 10 do 15 cm.

Reklama

Reklama

Pogoda w piątek i sobotę. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

IMGW wydał szereg ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego i drugiego stopnia, które obowiązywać mają w piątek, a część z nich również w sobotę. Są to przede wszystkim ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem zwłaszcza na północy kraju. Ponadto ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na południu. IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla wschodniej i południowej części kraju, które obowiązywać będą do soboty.

Prognoza pogody według IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego

IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego przedstawiło również swój komentarz do sytuacji meteorologicznej, który dotyczy m.in. pogody w piątek 24 listopada. Czytamy w nim, że na znacznym obszarze Polski może wówczas spaść deszcz ze śniegiem, a lokalnie także śnieg. Możliwa jest także krupa śnieżna i deszcz lodowy. Na południu przewiduje się opady deszczu i deszczu marznącego. Wspomniany komunikat prognozuje także w ciągu najbliższej doby możliwość wystąpienia pojedynczych wyładowań atmosferycznych w północnej części Polski.

24 listopada Polska pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia z ośrodkiem nad Rosją. W ciągu dnia dalej można spodziewać się opadów mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem oraz lokalnie deszczu. W godzinach przedpołudniowych należy spodziewać się porywów wiatru w granicach 60-90 km/h. W drugiej części dnia wiatr zacznie słabnąć. W ciągu dnia niewykluczone pojedyncze wyładowania atmosferyczne.