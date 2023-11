Prognoza IMGW: Zbliża się ochłodzenie

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW przedstawiło orientacyjną prognozę numeryczną na najbliższe dni aż do piątku 1 grudnia. Widać na niej wyraźnie, że listopad pożegna nas zimową aurą.

Prognozowana maksymalna temperatura powietrza w ciągu najbliższego tygodnia (do przyszłego piątku 1 grudnia) wyniesie od -6 do 2 stopni Celsjusza. Natomiast minimalna temperatura może spaść od -12 stopni do -1 stopnia Celsjusza.

W czwartek i piątek 23 i 24 listopada czeka nas chwilowe ocieplenie w porównaniu z temperaturą z ostatnich dni. Od piątku jednak temperatura będzie regularnie spadać.

Prognoza pogody na 23 i 24 listopada. Niż Niklas

Ta zmiana to wynik faktu, że nad Polskę nadciągnie niż Niklas, który jeszcze przed weekendem będzie odpowiedzialny za silny wiatr oraz opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Możemy spodziewać się gołoledzi i problemów spowodowanych silnym wiatrem. Wiatr osłabnie w piątek 24 listopada, ale dopiero w drugiej połowie dnia. Wspomniany niż i spowodowany nim wiatr i opady sprawią, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa od tej wskazywanej przez termometry.

Zimny koniec listopada. Mróz w całej Polsce

W niedzielę i poniedziałek 26 i 27 listopada na przeważającym obszarze kraju możemy spodziewać się maksymalnej temperatury w okolicach 0 stopni Celsjusza, a nawet poniżej. Jedynie na północy temperatura maksymalna może niewiele przekraczać 0 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w tym czasie wahać się będzie od -11 do -1 stopnia Celsjusza.

Natomiast już od wtorku 28 listopada mrozu możemy spodziewać się w całej Polsce. Nawet maksymalna temperatura nie przekroczy wówczas 0 stopni Celsjusza. Kolejne dni przyniosą dalsze ochłodzenie, które najbardziej odczują mieszkańcy północno-wschodniej części kraju. Tam maksymalna temperatura może wynieść w czwartek 30 listopada-5 stopni Celsjusza, natomiast minimalna nawet -12 stopni Celsjusza.

W tym samym czasie najcieplej będzie w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej, gdzie maksymalna temperatura oscylować będzie w granicach od 0 do -1 stopnia Celsjusza, natomiast prognozowana temperatura minimalna wyniesie od -7 do -4 stopni Celsjusza. W prognozach na piątek 1 grudnia nie widać ocieplenia. Przełom listopada i grudnia będzie więc nadal mroźny.