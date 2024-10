Prognoza na niedzielę zapowiada duże zachmurzenie w większości kraju, z możliwymi większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie w drugiej połowie dnia. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu, a lokalnie mogą wystąpić burze.

Prognozowana suma opadów wynosi od 5 mm do 15 mm, a na północy miejscami nawet do 20 mm. W wyższych partiach gór możliwe są opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu.

Maksymalna temperatura wyniesie od 8-9°C na północy, około 12°C w centrum, do 16°C na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany do silnego, miejscami bardzo silny, osiągający prędkość do 55 km/h, początkowo z kierunków południowych, stopniowo skręcający na zachodni. W porywach wiatr może osiągać prędkości do 85-90 km/h, a na wybrzeżu nawet do 95 km/h. W górach prędkość wiatru może sięgać do 110 km/h.

IMGW ostrzega: Silny wiatr, deszcz i burze w całej Polsce

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie zachmurzenie z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju. W wyższych partiach gór spodziewane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północy mogą wystąpić lokalne burze, a suma opadów na tym obszarze może wynieść do 15 mm. Temperatura minimalna będzie wynosić od 4°C do 8°C, w obszarach podgórskich od 2°C do 5°C, a na wybrzeżu około 10°C. Wiatr pozostanie umiarkowany do dość silnego, na wybrzeżu silny, osiągający prędkość do 45 km/h, z porywami do 70-80 km/h. W górach prędkość wiatru może dochodzić do 85 km/h.

W poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie duże, z miejscowymi przejaśnieniami, a na południu możliwe są rozpogodzenia. W wielu rejonach, zwłaszcza na północy i wschodzie, wystąpią przelotne opady deszczu. W Tatrach mogą pojawić się słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Maksymalna temperatura wyniesie od 9°C do 13°C, natomiast w obszarach podgórskich Karpat będzie chłodniej, od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu i w górach miejscami silniejszy, do 65 km/h, zachodni.

Źródło. IMGW, PAP

