Jak informuje Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW, porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 85 km/h, a na zachodnim Pomorzu nawet do 95 km/h. Początkowo wiatr będzie wiał z kierunków południowych, a następnie skręci na zachodni.

Niedziela zapowiada się również pochmurno, z dużym zachmurzeniem, ale z większymi przejaśnieniami na całym obszarze kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 11°C na północy i w kotlinach górskich do 16°C na południowym wschodzie. W ciągu dnia przewiduje się opady deszczu, które będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Ich wysokość może wynosić od 5 mm do 15 mm, a lokalnie na północy nawet około 20 mm. Miejscami możliwe są także burze.

Noc z niedzieli na poniedziałek. Ostrzeżenie IMGW

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, a w niektórych regionach, szczególnie na południowym zachodzie, może być większe. Na północy i wschodzie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a w górach możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatury minimalne wyniosą od 2°C na Podhalu do 10°C na wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany i silny, z kierunków zachodnich, a porywy mogą osiągać do 85 km/h.

W poniedziałek przewiduje się dalsze duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, szczególnie na południu kraju, gdzie będą także występować rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, sięgające do 10-15 mm. Temperatura w ciągu dnia będzie wahać się od 9°C na Suwalszczyźnie do 11°C na zachodzie i południu. Wiatr będzie umiarkowany, z porywami do 60 km/h na północnym wschodzie.

W nocy z poniedziałku na wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna wyniesie od 4°C na zachodzie i południu do 10°C na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty nad morzem, z kierunków zachodnich.

