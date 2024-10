Pochmurny początek tygodnia

Jak informuje IMGW poniedziałek i wtorek na większości obszarów Polski będzie dominować zachmurzenie, szczególnie intensywne na Pomorzu i Warmii. Lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna wyniesie od 9°C do 12°C. Na Podhalu słupek rtęci spadnie do 7°C, a porywisty wiatr do 60 km/h sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Choć we wtorek wiatr osłabnie, pogoda pozostanie chłodna i deszczowa w północno-wschodnich regionach.

Reklama

Wyż przynosi ocieplenie i słońce

Od środy zacznie dominować wyż, co spowoduje poprawę pogody. Zachmurzenie zmniejszy się, a na przeważającej części kraju pojawi się więcej słońca. W nocy na wschodzie możliwe są mgły, a poranki mogą przynieść przymrozki przygruntowe. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 14°C. Wiatr będzie nieco silniejszy na zachodzie Polski, ale wschodnia część kraju odczuje jego osłabienie.

Weekendowe zmiany pogody

W piątek cała Polska będzie cieszyć się słoneczną pogodą, z temperaturami sięgającymi nawet 17°C na zachodzie. W sobotę jednak, od zachodu, zacznie nadciągać niż, który przyniesie więcej chmur i opady deszczu na Pomorzu. Wschód kraju wciąż będzie cieszyć się słoneczną aurą. W niedzielę zachmurzenie zacznie dominować w zachodniej części Polski, a deszcz pojawi się w regionie północnym. Temperatury w weekend będą wahać się od 11°C na wschodzie do nawet 18°C na zachodzie.